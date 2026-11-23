La propuesta busca integrar la lección de Hidroituango en universidades. Un análisis de la gestión de riesgos y la estabilidad en proyectos hidráulicos tras la crisis de 2018.

La facultad de ingeniería ha establecido durante décadas un currículo centrado en los principios fundamentales para diseñar puentes, túneles, presas y centrales de generación eléctrica. Los textos académicos explican meticulosamente los cálculos matemáticos, las metodologías de diseño y los procedimientos técnicos estandarizados que permiten construir grandes obras de infraestructura sin contratiempos. Sin embargo, existe una pregunta crítica que frecuentemente queda relegada en la formación tradicional: qué acciones específicas deben tomar los profesionales cuando una infraestructura estratégica enfrenta una emergencia inesperada que compromete su estabilidad y pone en riesgo inmediato la seguridad de miles de personas.

Lecciones de la Crisis Hidroituango 2018

La historia reciente del proyecto Hidroituango ofrece una respuesta concreta y valiosa a este interrogante vital para la profesión. La contingencia que ocurrió en 2018 marcó un punto de inflexión en la ingeniería colombiana, obligando a una transformación inmediata de las prioridades del proyecto hidroeléctrico más importante del país. El proceso pasó de la fase planificada de construcción a la atención de una emergencia de enormes proporciones que requirió una respuesta nacional.

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Durante los años siguientes a ese evento, los equipos técnicos enfrentaron problemas de una complejidad excepcional, para los cuales las soluciones debieron encontrarse en medio de circunstancias que cambiaban constantemente. La experiencia adquirida durante ese proceso intensivo merece llegar a las aulas universitarias para enriquecer la formación de nuevos profesionales. La capacidad de adaptación ante la incertidumbre se convirtió en una competencia tan esencial como el conocimiento teórico.

Propuesta de Cátedra Especializada

Por esa razón, resulta oportuno proponer la creación de una Cátedra Hidroituango en las facultades de ingeniería del país, donde se estudien las decisiones que permitieron enfrentar la crisis y avanzar en la estabilización y recuperación del proyecto. Sería una oportunidad única para que las nuevas generaciones comprendieran cómo se responde ante situaciones que difícilmente pueden anticiparse durante el diseño inicial de una obra. El objetivo es integrar el conocimiento práctico derivado de la emergencia en el currículo académico formal.

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La importancia de Hidroituango va más allá de sus más de 2.400 megavatios de capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional. Una gran parte de su legado se encuentra en el conocimiento que dejó su reconstrucción, adquirido sobre el terreno y bajo la presión de una emergencia donde cada decisión podía tener consecuencias graves sobre la seguridad de las personas, la estabilidad de las obras y la confiabilidad energética del país.

Análisis Técnico y Gestión de Riesgos

El comportamiento geológico del macizo rocoso, por ejemplo, exigió protocolos de monitoreo continuo y sistemas de instrumentación en tiempo real que permitieran evaluar sus condiciones estructurales constantemente. Se sumaron estrategias complejas para estabilizar estructuras críticas y trabajos de recuperación de cavernas y túneles afectados por las fuerzas naturales. Los procedimientos de gestión del riesgo que acompañaron estas intervenciones constituyen un material de estudio de enorme valor para los académicos.

Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que las decisiones debieron adoptarse mientras la contingencia seguía su curso activo, sin la ventaja de la retrospectiva. Hay una enseñanza adicional que merece tanta atención como las soluciones técnicas puramente ingenieriles. Construir una obra de semejante magnitud supone un desafío formidable por sí mismo, independiente de las complicaciones.

Formación de Ingenieros Resilientes

Aunque las condiciones de una reconstrucción son más exigentes, porque obligan a tomar decisiones con información incompleta y a coordinar especialistas de distintas disciplinas. La capacidad de estos expertos para responder depende tanto de sus conocimientos técnicos como del criterio y la serenidad con que enfrenten la incertidumbre. La resiliencia, de la que tanto se habla en ingeniería, adquiere en circunstancias como estas un significado concreto y medible en términos de seguridad pública.

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Después de una experiencia tan exigente y transformadora, sería una pérdida significativa que sus enseñanzas no llegaran a los futuros ingenieros que liderarán los proyectos del mañana. Transmitirlas a nuevas generaciones es una manera de completar la obra, asegurando que la próxima generación esté mejor preparada para los desafíos imprevistos. La integración de este caso de estudio fortalece la base académica y profesional del país.