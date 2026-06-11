Creación de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo para Reforzar la Seguridad Regional

El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Soledad anuncian la implementación de la MESYM, una nueva unidad policial con más de 1.500 efectivos para combatir la criminalidad y mejorar la convivencia en Soledad y Malambo.

El Gobierno Nacional de Colombia, en un esfuerzo coordinado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, junto con la administración municipal liderada por la alcaldesa Alcira Sandoval, ha formalizado el lanzamiento de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo, conocida como Mesym.

Este anuncio marca un hito fundamental en la historia administrativa y de seguridad de la región, ya que se establece una estructura policial autónoma diseñada específicamente para atender las complejidades socio-territoriales de estos dos municipios. De acuerdo con la resolución número 015 del 9 de junio de 2026, emitida por la Dirección General de la Policía Nacional, la Mesym contará con su propia organización orgánica, dependencias y funciones claras, teniendo su base de operaciones principal en el municipio de Soledad.

Hasta este momento, el servicio de vigilancia y control en Soledad dependía directamente de la Policía Metropolitana de Barranquilla, lo que generaba limitaciones en la capacidad de respuesta y en la focalización de los recursos. Con este cambio, la unidad pasa a estar adscrita a la Región de Policía Número 8, permitiendo que la gestión de la seguridad sea más directa y ajustada a la realidad local.

El impacto operativo de esta nueva estructura es masivo y promete transformar la dinámica de seguridad ciudadana. La alcaldesa Sandoval destacó que la capacidad operativa se triplicará, contando ahora con un contingente de más de 1.500 uniformados dedicados exclusivamente a Soledad y Malambo. Para garantizar que la presencia policial sea efectiva, se ha planificado la implementación de una infraestructura robusta que incluye siete estaciones de policía, una subestación y seis comandos de atención inmediata.

Estos puntos se ubicarán estratégicamente en zonas de alta afluencia y vulnerabilidad, tales como el Centro Histórico de Soledad, el Parque Muvdi, el sector de Los Almendros y la zona de Soledad 2.000. Asimismo, se dará prioridad a puntos neurálgicos de movilidad y comercio, incluyendo la Terminal de Transporte y el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, asegurando que el flujo de personas y mercancías esté debidamente protegido.

Esta redistribución de fuerzas busca reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y aumentar la percepción de seguridad entre los habitantes. Más allá del despliegue de patrullas, la Mesym se ha concebido como una unidad integral que integra diversas especialidades policiales para combatir el crimen desde múltiples frentes.

La estructura incluirá seccionales de investigación criminal a través de la Sijin y labores de inteligencia mediante la Sipol, lo que permitirá desmantelar bandas organizadas y judicializar a los delincuentes con mayor eficacia. Además, se incorporarán los carabineros y unidades de protección ambiental para el cuidado de los ecosistemas locales.

Un componente fundamental es la creación del CEPRO, el grupo de protección y servicios especiales, el cual estará dedicado específicamente a la atención de niños, niñas, adolescentes y mujeres, brindando un enfoque humano y protector a las poblaciones más vulnerables. A esto se suma la cobertura del Gaula, el grupo especializado en la lucha contra el secuestro y la extorsión, brindando así una herramienta completa de prevención y justicia que responde a las demandas reales de la población.

En el plano político y financiero, la creación de esta unidad es el resultado de un intenso proceso de concertación que incluyó tres consejos de seguridad ministerial y siete mesas de trabajo interinstitucionales. La alcaldesa Sandoval expresó su gratitud hacia el presidente Gustavo Petro y sus ministros por reconocer el peso demográfico y estratégico de Soledad.

Sin embargo, este logro viene acompañado de una fuerte exigencia hacia el gobierno departamental. La mandataria ha hecho un llamado público y enérgico al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, solicitando que los recursos provenientes de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pagados por los contribuyentes de Soledad, sean reinvertidos íntegramente en la nueva Policía Metropolitana.

La alcaldesa denunció que dichos fondos fueron pignorados sin la debida autorización municipal, y sostiene que es imperativo que estos dineros regresen de manera real y efectiva para sostener la operatividad de la Mesym y garantizar que la inversión en seguridad no sea solo un anuncio, sino una realidad sostenible en el tiempo. En conclusión, la implementación de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo representa un paso decisivo hacia la descentralización de la seguridad en el departamento del Atlántico.

Al dotar a estos municipios de su propio comando y especialidades, se espera que la planeación operativa sea más precisa y que la convivencia ciudadana mejore sustancialmente. La ciudadanía aguarda ahora que la coordinación entre el gobierno nacional, municipal y departamental sea fluida, especialmente en lo referente a la asignación presupuestaria, para que los más de 1.500 uniformados puedan ejecutar sus labores con todos los recursos necesarios.

La seguridad es el pilar fundamental para el desarrollo económico y social, y con la Mesym, Soledad y Malambo buscan cerrar la brecha de inseguridad que ha afectado a sus comunidades durante años





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