Crecimiento Automotor en Bolívar y Colombia: Octubre Récord y Liderazgo de Tesla

Las matriculas de vehículos en Bolívar subieron 29,4% en octubre, mientras Colombia alcanza su mejor cifra desde 2014 con liderado de Tesla Model Y y Kia.

El sector automotor y de motocicletas en el departamento de Bolívar registró un crecimiento significativo en octubre de este año, consolidando su dinamismo económico. Según los datos más recientes del informe de matrículas de la Andi y Fenalco, el departamento matriculó 686 vehículos nuevos, lo que representa un aumento del 29,4% en comparación con los 453 vehículos registrados en el mismo mes del año anterior.

Este incremento posiciona a Bolívar en una trayectoria positiva, con un promedio diario de 19 vehículos matriculados durante el mes pasado. La tendencia alcista se mantiene si se analiza el acumulado anual; entre enero y octubre, el departamento sumó 4.869 vehículos nuevos, superando en un 36,7% los 3.561 registros del periodo anterior del año pasado.

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Dinámica del Sector Motociclista en Bolívar

Paralelamente al crecimiento del segmento automotor, el mercado de motocicletas en Bolívar aceleró sus ventas con cifras contundentes. Durante el mes de octubre, se matricularon 4.248 motocicletas en el departamento, lo que equivale a una media de 141 unidades por día o una matrícula cada cinco horas.

Bolívar participó con el 4% de las matriculas de estos vehículos a nivel nacional. Destacó el municipio de Clemencia, al norte del departamento, que concentró el 3% de todas las motos registradas en Colombia en lo que va del año. Este volumen de ventas refleja una alta demanda de movilidad individual en la región.

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Liderazgo de Marcas y Líneas en el Mercado

La marca KIA lidera el mercado colombiano con 36.204 unidades y una participación del 13%, seguida por Renault con 27.477 unidades y un 9,8% del mercado. Toyota ocupa el tercer lugar con 25.387 unidades, representando el 9,1%, mientras que Chevrolet mantiene una cuota del 7,5% con 21.077 unidades vendidas.

Mazda completó el top cinco con 19.317 unidades y un 6,9% de participación, y Tesla alcanzó el sexto lugar con 17.497 unidades, consolidando el 6,3% del mercado. En cuanto a las líneas preferidas, el Tesla Model Y encabeza las ventas con 15.265 unidades matriculadas entre enero y octubre, ocupando el 5,5% del mercado.

Cifras Históricas y Proyecciones para Colombia

A nivel nacional, Colombia matriculó 32.175 vehículos nuevos en octubre, un incremento del 27,4% que constituye el mejor resultado para este mes desde 2014. El acumulado entre enero y octubre alcanzó 279.387 vehículos nuevos, superando en un 39,5% el total de todo el año 2025, que reportó 254.205 unidades.

Las SUV dominan las preferencias con 173.059 unidades, seguidas por los automóviles con 61.443 y las Pick Ups con 14.818. Otros modelos destacados incluyen el Renault Duster con 10.242 unidades, la Kia K3 con 9.063, el Mazda CX-30 con 7.663 y la Kia Picanto con 7.599, demostrando la diversidad de gustos en el sector automotriz colombiano.