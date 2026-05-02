Crecimiento del Trabajo por Cuenta Propia Preocupa a Analistas en Colombia

El gobierno anuncia un plan de 10 años para transformar el mercado laboral, pero el aumento del trabajo independiente y la informalidad generan dudas sobre la sostenibilidad del empleo formal en Colombia.

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, realizaron un encuentro masivo con la ciudadanía el viernes en el Parque de las Luces de Medellín.

Aprovechando la logística del tradicional Día del Trabajo, anunciaron un Consejo de Política Económica y Social (Conpes) que delineará la hoja de ruta para la transformación del mercado laboral en los próximos diez años. El gobierno argumenta haber trabajado en la defensa del trabajo digno y justo, sin embargo, análisis recientes indican un crecimiento del 14% en el número de trabajadores por cuenta propia en los últimos cuatro años.

Si bien la reducción del desempleo durante el actual gobierno es notable, alcanzando un 8,8% en marzo –la cifra más baja desde 2001–, un análisis más profundo revela que este descenso se debe principalmente al aumento de los trabajadores independientes. Entre marzo de 2025 y 2026 se crearon 457.000 empleos por cuenta propia, superando los 361.000 empleos formales o particulares, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Esta tendencia genera preocupación, ya que estos trabajadores generan sus propios ingresos de manera independiente, asumiendo riesgos y careciendo de prestaciones sociales y seguridad social, es decir, operando en la informalidad. Este patrón no es aislado; en los últimos cuatro años, el crecimiento del trabajo por cuenta propia ha superado al de los empleos particulares según los datos del Dane.

Entre marzo de 2022 y 2026 se generaron 1,27 millones de empleos por cuenta propia, mientras que solo se crearon 1,18 millones de empleos particulares. En términos porcentuales, el trabajo por cuenta propia creció un 14%, mientras que los empleos particulares lo hicieron en un 12%. A marzo, 10,47 millones de personas en Colombia son asalariados particulares y 10,33 millones trabajan por cuenta propia.

El analista económico César Tamayo afirma que el país está experimentando el peor inicio de año en la creación de empleos particulares.

“El desempleo baja porque se crearon 457.000 trabajos por cuenta propia y 370.000 en administración pública. Estamos destruyendo la buena economía”, advierte. Según su análisis, la generación de empleos particulares se desplomó un 4% entre el trimestre octubre-diciembre de 2024 y enero-marzo de 2026. Expertos sugieren que el aumento de los costos para las empresas debido a la nueva ley laboral y el incremento del salario mínimo en un 23% podrían estar afectando la creación de empleos formales.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), cuestiona las cifras recientes del mercado laboral, señalando inconsistencias entre la reducción de la informalidad y el crecimiento del trabajo por cuenta propia. Argumenta que no es claro cómo la tasa de informalidad disminuye mientras aumenta un segmento tradicionalmente asociado a condiciones laborales informales. El Gobierno, sin embargo, mantiene una perspectiva diferente.

El Ministerio del Trabajo anunció financiamiento para consolidar la Política Nacional de Trabajo Digno y Decente, establecida a través del Conpes 4189, que incluye 104 acciones y una inversión de $1,82 billones, destinadas a “mejorar las condiciones laborales y reducir la informalidad”. Además, el ministro de Trabajo anunció la firma inminente de un decreto con lineamientos para “la reparación colectiva del movimiento sindical”, calificándolo como “un hito histórico que reconoce la violencia antisindical y dignifica a más de 15.000 hombres y mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia”.

El ministro argumentó: “Estamos garantizando empleo con derechos, protección y diálogo social efectivo. Esta agenda se complementa con decisiones concretas como la ampliación del subsidio a pensión, y con hechos históricos como la firma del decreto de reparación colectiva al movimiento sindical, que reconoce una deuda del Estado con miles de trabajadores”. La implementación de esta política será gradual, se extenderá hasta 2035 y contará con un seguimiento semestral por parte del Departamento Nacional de Planeación.

Esta política es de gran envergadura, involucrando a 12 entidades nacionales y enfocando la inversión en cinco áreas clave: empleo en transición energética y digital, reducción de brechas laborales, fortalecimiento de derechos laborales, mayor acceso a protección social y promoción del diálogo social





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