Expertos analizan el auge de las medias de compresión en deportistas y teletrabajadores. Catalina Rey de MediVaric explica certificados, tallas y beneficios vasculares.

La popularidad mundial de disciplinas recreativas como el atletismo ha impulsado un aumento significativo en la demanda de medias de compresión. Este fenómeno afecta tanto a atletas de alto rendimiento como a personas que han adoptado estilos de vida más activos tras la pandemia. El crecimiento de esta tecnología en el mercado responde a la necesidad de mejorar la circulación y la recuperación muscular en diversos contextos diarios.

Certificaciones Y Calidad Médica

Catalina Rey, fisioterapeuta asociada a la marca MediVaric, enfatiza que estas prendas son dispositivos médicos que requieren certificaciones especiales. Es fundamental verificar la presencia del certificado Invima o el respaldo de Icontec para garantizar su seguridad. Estas entidades aseguran que las medidas de compresión probadas en laboratorios corresponden exactamente a lo que la etiqueta indica.

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La mayoría de las medias confiables cuentan con el respaldo de entidades especializadas en temas vasculares. Este sello garantiza que el producto cumple con los estándares necesarios para brindar beneficios reales a la salud del usuario. Sin estas certificaciones, no se puede asegurar que la presión ejercida sobre las piernas sea efectiva o segura.

Guía De Tallas Y Materiales

La selección de la talla adecuada no depende del número de calzado, sino de los contornos de la pierna. Se deben medir dos circunferencias clave: el perímetro del tobillo, dos dedos por encima del hueso sobresaliente del pie, y la parte más gruesa de la pantorrilla. Esta precisión es vital para lograr el nivel de compresión deseado.

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Para el deporte, se recomiendan fibras de poliamida que permiten la transpiración y actúan como antibacteriales. Estos materiales mantienen la piel del pie en buen estado y previenen problemas como la fascitis plantar. La tecnología aplicada en estas medias ofrece alta eficiencia para disciplinas de alto impacto como el fútbol, el tenis y el voleibol.

Usuarios Y Beneficios Diarios

Los grupos que más utilizan estas prendas incluyen a corredores, ciclistas, futbolistas y tenistas. También son comunes entre los deportistas de atletismo de montaña, quienes buscan mejorar su retorno venoso. Además, el auge del teletrabajo ha incrementado su uso entre personas que pasan mucho tiempo sentadas y sufren problemas vasculares por inactividad.

Existen medidas de uso diario para prevenir problemas vasculares en quienes no tienen condiciones médicas específicas. Sin embargo, las personas con piernas pesadas, inflamadas o con arañitas deben consultar a médicos vasculares. La compresión varía según la condición, siendo indispensable saber qué tipo de presión necesita cada caso para tratar adecuadamente las molestias.