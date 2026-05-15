Crecimiento en delitos sexuales en Bogotá: caída en 2026

La caída en delitos sexuales en Bogotá se evidencia entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2026, con una reducción significativa en comparación con los años anteriores. La reducción se debe a estrategias de prevención y atención en distintos puntos de la ciudad, así como a búsquedas activas en zonas priorizadas para prevenir la explotación sexual comercial de menores.

La caída se evidencia entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2026 y marca un cambio en la tendencia reciente de este delito en la capital.

En 2025, en el mismo periodo de referencia utilizado para la comparación (enero a mayo), la cifra se ubicó en 6.793 casos. Los delitos sexuales continúan siendo uno de los hechos más graves y sensibles en Bogotá, por el impacto directo que generan sobre las víctimas.

Sin embargo, de acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO).

En 2024 se registraron 9.141 casos de delitos sexuales, mientras que en 2023 fueron 6.782, en 2022 se reportaron 6.597, en 2021 la cifra alcanzó 6.206, en 2020 fue de 5.101 y en 2019 un total de 6.309 casos. Caso Yulixa Tolosa: identifican a la dueña de la clínica en donde desapareció el delito alcanzó su punto más alto en 2024, antes del cambio de tendencia que empieza a evidenciarse en 2026.

Juan Felipe Campos, Jefe de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, explicó que esta reducción se da en medio del fortalecimiento de estrategias de prevención y atención en distintos puntos de la ciudad. Las acciones incluyen jornadas en instituciones educativas, hoteles, hostales, pagadiarios y plazas de mercado, en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia también se han adelantado búsquedas activas en zonas priorizadas para prevenir la explotación sexual comercial de menores y reforzar los canales de denuncia ciudadana.

En ese contexto, el foco principal está en los delitos sexuales, pero el balance de seguridad en Bogotá también evidencia reducciones importantes en otros delitos de alto impacto. seguido del hurto a entidades financieras con 60%, en medio del fortalecimiento de patrullajes en corredores comerciales, zonas bancarias y operativos focalizados. También se registran disminuciones en el hurto a automotores (28,9%), hurto a bicicletas (26,1%) y hurto a motocicletas (17,2%).

La extorsión cae 15,1%, el hurto a personas 15,1% y el hurto a celulares 8,2%, mientras que el hurto a residencias disminuye 2,4%.

La ciudad presenta una tendencia general de reducción en varios delitos de alto impacto, aunque las autoridades advierten que persisten retos en lesiones personales y violencia intrafamiliar, asociados a dinámicas sociales más complejas que requieren intervención más allá del componente policial. seguridad vial Plan éxodo en Bogotá para este puente festivo del 18 de mayo de 2026: restricciones y horarios de entrada Joven murió tras hacerse un tatuaje en Expotatuaje Medellín: familia denuncia posible infección Aumenta angustia por secuestrados en Buenaventura: Defensoría no ha sido contactada para mediación Shakira la 'saca del estadio' y vuelve oficialmente al Mundial: así suena completa la canción 'Dai, Dai' Sandra Ortiz habló tras quedar libre y lanzó petición urgente a la justicia colombiana: ‘Pido seguridad y garantías’ Misteriosa salida en 'clínica de garage': video clave podría revelar qué pasó con Yulixa Toloza, la mujer desaparecida en Bogotá Las seis de las 6 con Juan Lozano | jueves 14 de mayo de 2026 Mauricio Lizcano se desmarcó de Petro y la oposición: ‘Ninguna de las tres opciones le conviene a Colombia’ Gobierno de EEUU habría llamado la atención a Fiscalía y gobierno por levantamiento de órdenes de captura a Chiquito malo y otro





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