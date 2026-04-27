Crecimiento Sostenido del Sector Aéreo Colombiano en el Primer Trimestre de 2026

El sector aéreo colombiano registra un aumento significativo en el transporte de pasajeros, carga y correo durante el primer trimestre de 2026, consolidando una tendencia positiva y reafirmando su importancia para la economía nacional.

El sector aéreo colombiano experimentó un primer trimestre de 2026 notablemente positivo, caracterizado por un crecimiento sostenido en el transporte de pasajeros , carga y correo.

Los datos de marzo revelan un dinamismo considerable, con la movilización de 4,9 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 9,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, traduciéndose en 451.000 viajeros adicionales. Este sólido inicio de año consolida una tendencia al alza que se ha mantenido constante, impulsada tanto por el tráfico nacional como internacional.

El informe destaca que este crecimiento no se limita únicamente al movimiento de personas, sino que también se extiende a los segmentos de carga y correo, lo que subraya la importancia del sector aéreo como motor de la economía colombiana. La recuperación y expansión del sector aéreo son indicativas de una mayor confianza en el entorno económico y social del país, así como de una creciente demanda de viajes tanto por motivos de negocios como de turismo.

La conectividad aérea juega un papel fundamental en el desarrollo económico, facilitando el comercio, la inversión y el intercambio cultural. El gobierno colombiano ha implementado diversas políticas y estrategias para fortalecer el sector aéreo, incluyendo la inversión en infraestructura, la promoción de la competencia y la mejora de la seguridad operacional. Estas iniciativas han contribuido a crear un entorno favorable para el crecimiento del sector, atrayendo nuevas inversiones y generando empleo.

En el ámbito nacional, el tráfico interno entre enero y marzo alcanzó cifras significativas, con Cali, Medellín, Barranquilla, Montería y Popayán destacándose como los destinos más activos. Popayán, en particular, experimentó incrementos notables asociados al flujo turístico durante la temporada vacacional, lo que demuestra la capacidad del sector aéreo para responder a las necesidades de los viajeros y promover el turismo en diferentes regiones del país.

Las rutas internacionales también mostraron un crecimiento importante, con 2,15 millones de personas movilizadas en marzo, lo que representa un aumento del 10,6%. En el acumulado del trimestre, la cifra alcanzó los 6,5 millones de pasajeros, impulsada principalmente por las conexiones hacia México, República Dominicana, Argentina, Guatemala, El Salvador y las Antillas Holandesas.

Este aumento en el tráfico internacional refleja la creciente demanda de viajes hacia y desde Colombia, así como la expansión de la red de rutas aéreas del país. La diversificación de los destinos internacionales es un factor clave para el crecimiento del sector aéreo, ya que permite a los viajeros acceder a una mayor variedad de opciones y contribuye a fortalecer las relaciones comerciales y culturales con otros países.

La inversión en la modernización de los aeropuertos y la mejora de la calidad de los servicios son fundamentales para garantizar una experiencia de viaje segura y confortable para los pasajeros. El transporte de carga y correo también experimentó resultados positivos durante los primeros tres meses del año, con la movilización de 244.000 toneladas, lo que representa un crecimiento acumulado del 4,7%.

En marzo, el volumen alcanzó las 83.000 toneladas, lo que implica un aumento del 6,8% en comparación con el mismo período de 2025. El segmento internacional fue el principal impulsor de este crecimiento, con 209.000 toneladas transportadas en el trimestre, impulsadas por el auge del comercio electrónico y las conexiones logísticas regionales.

La carga nacional también mostró un crecimiento del 4,4%, sumando 35.000 toneladas, con un repunte del 9,6% en marzo, fortalecido por la distribución de mercancías en rutas troncales y regionales. Estos resultados reflejan una demanda firme tanto en el ámbito nacional como internacional, respaldada por la conectividad aérea y la estabilidad del sector turístico.

Las autoridades colombianas han reconocido la importancia del sector aéreo para el desarrollo económico del país y han anunciado planes para seguir invirtiendo en infraestructura y seguridad operacional, con el objetivo de consolidar a Colombia como un nodo estratégico de transporte en la región. Se espera que estas inversiones impulsen aún más el crecimiento del sector aéreo en los próximos años, generando empleo y contribuyendo al desarrollo sostenible del país





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