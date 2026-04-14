Crecimiento Sostenido en la Cartera de Vivienda: Perspectivas y Desafíos

Análisis del desempeño del sector de vivienda en 2025 y proyecciones para el futuro, incluyendo el crecimiento de la cartera, los tipos de financiación y los desafíos macroeconómicos.

En el último año, se han destinado 16,9 billones de pesos para la financiación de vivienda nueva. El cierre de 2025 reveló una cartera de vivienda que alcanzó los 130,4 billones de pesos, mostrando un crecimiento nominal significativo. De esta cifra total, 99,8 billones corresponden a créditos hipotecarios, 29 billones a leasing habitacional y 1,6 billones a cartera titularizada, según el reciente Informe Trimestral.

El documento, elaborado por Asobancaria, indica que los bancos afiliados reportaron 207.600 operaciones de financiación de vivienda (OFV) en 2025, lo que representa un aumento del 11,5%. En lo que respecta a la vivienda nueva, se contabilizaron 114.100 desembolsos que sumaron 16,9 billones de pesos, mientras que la vivienda usada también experimentó movimientos importantes.

Es crucial resaltar que la cartera de vivienda ahora constituye el 17,5% de la cartera total de los establecimientos de crédito, la cual cerró el año pasado en 809,9 billones de pesos. Asobancaria anticipa un crecimiento del 7,75% en la cartera de vivienda, proyectando que alcance los 140,46 billones de pesos. La cartera de vivienda mantendrá su trayectoria de crecimiento y superará los 140 billones al final del año a pesar del contexto macroeconómico actual, lo que equivale a un incremento nominal del 7,75%.

No obstante, se prevé una moderación en los desembolsos en comparación con 2025, motivada por un entorno macroeconómico más desafiante en los últimos años, así como la disminución de subsidios, elementos que impactan especialmente al segmento de vivienda nueva. En este escenario, se estima que en 2026 se realizarán aproximadamente 178.000 desembolsos entre Vivienda de Interés Social (VIS) y No VIS, lo que supondría una disminución del 14,22% en comparación con el período anterior.

Sin embargo, el sector de la vivienda se enfrenta al desafío de las crecientes tasas de interés por parte del sistema financiero, impulsadas por el impacto de la política monetaria del Banco de la República, una medida que podría restringir el crédito y afectar el acceso a la financiación. Además, la inflación y otros factores macroeconómicos también juegan un papel importante en la evolución del sector. La perspectiva para el próximo año sugiere un panorama más cauteloso, con un enfoque en la sostenibilidad del crecimiento y la adaptación a las condiciones económicas





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