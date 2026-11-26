Acovedi reporta ventas de $7,55 billones en 2025. La venta directa enfrenta desafíos fiscales y regulatorios mientras consolida su modelo híbrido humano-digital.

La venta directa en Colombia consolidó su expansión económica con ventas que alcanzaron los $7,55 billones en el año 2025. Elizabeth Acuña Ayala, directora ejecutiva de la Asociación Colombia na de Venta Directa, confirmó este crecimiento del 5,3% anual durante una reunión en Medellín. El sector mantiene una trayectoria ascendente constante, superando los $6,87 billones registrados en 2022.

Mecanismo de Ventas y Tendencia Anual

El crecimiento del sector se aceleró notablemente en los últimos años, pasando de un incremento del 0,9% en 2023 a un 3,4% en 2024. Las cifras de $6,93 billones de 2023 evolucionaron hasta los $7,17 billones en 2024. Este dinamismo posiciona a Colombia en el puesto 14 de la industria a nivel global dentro del acumulado de 2022 a 2025.

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La estructura financiera del modelo se basa en ventas corporativas a emprendedores independientes. Las compañías ofrecen un precio sugerido al público que genera la ganancia neta para el vendedor. Esta diferencia marginal constituye el ingreso principal del agente independiente que gestiona su propio negocio.

Digitalización e Interacción Humana

El celular se ha convertido en el dispositivo principal para el 84% de los participantes en el sector. El chat de WhatsApp lidera como el canal de ventas para el 67% de los comerciantes. Esta herramienta digital permite ampliar la audiencia más allá del círculo familiar o vecinal tradicional.

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La supervivencia del catálogo físico se explica por la relación de confianza con el cliente. Los compradores valoran la asesoría personalizada de una persona real frente a la inteligencia artificial. Este equilibrio combina la eficiencia tecnológica con la inteligencia emocional única del ser humano.

Demografía y Perfil del Vendedor

Cerca de 2,4 millones de personas están vinculadas a este modelo en el país. El 85,3% de los vendedores son mujeres y el 14,7% son hombres. La mayoría de las vendedoras asumen la responsabilidad del hogar y buscan ingresos flexibles en tiempos libres.

El 54,8% trabaja tiempo parcial y combina la venta directa con otras actividades. El 12,4% ejerce tiempo completo y el 32,8% aparece registrado sin reportar actividad. El grupo de 35 a 44 años representa el 22% de los vendedores, una reducción desde el 24,9% de 2023. Este descenso podría deberse a la competencia con el empleo formal.

Desafíos Fiscales y Regulatorios

El sector enfrenta dos retos urgentes identificados por Acovedi. Las compras por plataformas sin impuestos representan una distorsión del mercado. Además, las demoras en los trámites del Invima afectan la operatividad comercial. La flexibilidad laboral sigue siendo el atributo clave del negocio.