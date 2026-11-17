La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) implementa medidas urgentes y 18 resoluciones para garantizar el suministro eléctrico en Colombia ante la amenaza de El Niño en 2027.

La persistencia del Fenómeno de El Niño proyectada para gran parte del primer semestre de 2027 ha elevado la alerta en el sector energético colombiano, impulsando a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) a ejecutar un conjunto riguroso de decisiones regulatorias. Esta entidad gubernamental tiene como objetivo primordial proteger las reservas hídricas del país, aumentar la disponibilidad de electricidad y garantizar el suministro continuo a los usuarios finales ante la incertidumbre climática.

Respaldo científico y estado actual del sistema

Las proyecciones climáticas refuerzan la urgencia de estas acciones correctivas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima en un 61 % la probabilidad de que El Niño permanezca activo hasta mayo de 2027, lo que indica un escenario de alta tensión para los recursos naturales.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha identificado específicamente diciembre de 2026 y enero de 2027 como periodos especialmente complejos, caracterizados por una reducción significativa de las precipitaciones y un incremento marcado de las temperaturas. Esta tendencia negativa se refleja en las cifras del operador del mercado eléctrico, XM, quien reporta que en lo corrido de noviembre los aportes hídricos equivalen únicamente al 54,07 % del promedio histórico, registrando nuevos mínimos.

Adicionalmente, los embalses se encuentran actualmente al 78,48 % de su capacidad útil, una condición operativa que obliga a mantener estrategias estrictas de conservación del agua para evitar el colapso del suministro durante los picos de demanda o sequías prolongadas.

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Estrategia de ahorro y participación de usuarios

La directora ejecutiva de la Creg, Adriana María Jiménez, subrayó la importancia crítica de proteger las reservas durante las semanas previas al periodo de mayor intensidad climática. Jiménez declaró explícitamente que el agua acumulada en los embalses en estas semanas será la misma necesidad que se requerirá durante la fase más fuerte de El Niño, enfatizando la gestión preventiva.

Una de las piezas centrales de la estrategia regulatoria es la Resolución Creg 101 120 de 2026, que estableció un programa obligatorio de ahorro para los usuarios regulados. Los resultados iniciales ya son visibles: según datos de XM, durante octubre el consumo de este grupo de usuarios cayó un 3,75 % en comparación con agosto, cuando el programa aún no estaba vigente, lo que representa una reducción de 6,31 gigavatios hora (GWh) diarios.

Paralelamente, la Resolución Creg 101 111 de 2026 introdujo un mecanismo de respuesta de la demanda que entró en funcionamiento el 5 de noviembre. Esta herramienta permite a los consumidores participar voluntariamente, presentando propuestas para disminuir su consumo eléctrico a cambio de recibir incentivos económicos directos, fomentando así una corresponsabilidad activa en la eficiencia del sistema.

Aumento de la oferta y respaldo térmico

Para contrarrestar la escasez hídrica, la Comisión ha impulsado la incorporación de nueva generación eléctrica. La Resolución Creg 101 114 de 2026 facilitó la entrega de excedentes de generación y agilizó los trámites para que nuevas plantas iniciaran sus pruebas operativas. Como resultado, XM reportó la habilitación de 266,64 megavatios (MW) adicionales o anticipados, distribuidos entre 177,4 MW de origen solar, 80,5 MW térmicos y 8,7 MW hidráulicos.

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Otra medida clave fue la actualización del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento, concretada mediante la Resolución Creg 101 127 de 2026. Desde el 7 de septiembre, está activo un mecanismo que establece una generación térmica mínima diaria, diseñada para contribuir a la conservación del recurso hídrico almacenado en los embalses, aliviando la presión sobre la matriz hidroeléctrica.

La Creg también está evaluando comentarios sobre un proyecto que permitiría utilizar temporalmente plantas de emergencia privadas de los usuarios como respaldo del sistema, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y operativos exigidos. Asimismo, se puso en consulta el proyecto de Resolución Creg 701 160 de 2026, que busca acelerar la incorporación de proyectos de autogeneración con fuentes no convencionales de energía renovable, con capacidades entre 0,1 y 1 MW.

Visión a futuro y próximos pasos

Hasta el momento, la Comisión ha expedido 18 resoluciones que abarcan tanto el mercado eléctrico como el sistema de transporte y suministro de gas natural, y actualmente trabaja en otros 11 proyectos regulatorios que se encuentran en fases de consulta pública o evaluación de observaciones. El propósito final es disponibilizar más energía, facilitar mecanismos de contratación que protejan a los usuarios de las variaciones de los precios y promover un consumo responsable.

El proyecto de Resolución Creg 701 160 de 2026 contempla incentivos temporales para los excedentes de energía, especialmente dirigidos a aquellos proyectos que entren en operación durante los próximos seis meses. Estas acciones continúan funcionando bajo las reglas establecidas en las disposiciones vigentes y los ajustes introducidos mediante la Resolución Creg 101 126 de 2026, consolidando un enfoque integral para la seguridad energética nacional frente a las condiciones climáticas adversas previstas para 2027.