La CREG implementa 18 resoluciones y avanza en 11 proyectos regulatorios para enfrentar la sequía de El Niño, asegurando la oferta energética hasta mayo de 2027.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas ( CREG) ha intensificado su intervención en el sector energético nacional mediante la expedición de 18 resoluciones específicas. Estas medidas buscan garantizar una oferta eléctrica y de gas que atienda la demanda bajo las condiciones adversas del Fenómeno de El Niño. La entidad continúa avanzando en la implementación de 11 proyectos regulatorios que se encuentran actualmente en fase de consulta o análisis de comentarios, reforzando su capacidad de respuesta ante la crisis climática.

Pronóstico climático y reservas hídricas críticas

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) proyecta una probabilidad del 61 % de que el fenómeno de El Niño se prolongue hasta mayo de 2027. Esta información científica es complementada por los análisis del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), quienes advierten que diciembre de 2026 y enero de 2027 constituirán los meses más críticos. Durante este periodo, se espera una disminución significativa de las lluvias y un aumento en las temperaturas que afectarán directamente la producción energética.

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La situación operativa refleja esta urgencia según el boletín No. 368 del operador del mercado de energía (XM). En lo corrido de noviembre, los aportes de agua registraron únicamente el 54,07 % de su media histórica, marcando nuevos mínimos. Asimismo, los embalses del sistema eléctrico se encuentran al 78,48 % de su capacidad útil, lo que exige una gestión estricta de los recursos disponibles para evitar desabastecimiento durante el verano hidrológico.

Estrategia de gestión de demanda y ahorro energético

La Directora Ejecutiva de la CREG, Adriana María Jiménez, subraya que el agua almacenada en las próximas semanas es vital para el periodo más intenso de El Niño. Su estrategia se centra en tres frentes: gestión de la demanda, ampliación de la oferta y promoción de la contratación regulada. Jiménez enfatiza que la participación de los usuarios es fundamental para proteger el sistema de la volatilidad de los precios y asegurar la estabilidad del suministro eléctrico durante los meses de mayor estrés térmico e hídrico.

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El primer eje de esta estrategia se materializa en la Resolución CREG 101 120 de 2026, que instaura un programa de ahorro para usuarios regulados. Los datos operativos muestran un avance positivo: en octubre, la demanda de este grupo disminuyó un 3,75 % en comparación con agosto, previo a la vigencia del programa. Esta reducción equivale a 6,31 gigavatios hora diarios, una señal favorable que confirma la efectividad de las medidas de eficiencia energética implementadas por la entidad reguladora.

A pesar de los avances en el ahorro, la CREG mantiene el seguimiento técnico bajo las condiciones de la Resolución CREG 101 120 de 2026, modificada por la Resolución CREG 101 126 de 2026. Adicionalmente, la Resolución CREG 101 111 de 2026 habilitó, desde el 5 de noviembre, un mecanismo de respuesta de la demanda. Este instrumento permite que los usuarios participen voluntariamente en el mercado eléctrico ofreciendo reducciones de consumo a cambio de incentivos económicos, diversificando así las fuentes de estabilidad del sistema.

Ampliación de la oferta y respaldo técnico

Para complementar la gestión de la demanda, la CREG ha facilitado la entrada de nueva capacidad generacional mediante la Resolución CREG 101 114 de 2026. Esta normativa agilizó los procedimientos para plantas en etapa de pruebas y facilitó la entrega de excedentes. Según el operador XM, estas decisiones han permitido habilitar 266,64 MW de capacidad adicional o anticipada, distribuidos en 177,4 MW de generación solar, 80,5 MW térmica y 8,7 MW hidráulica, fortaleciendo la oferta disponible en el mercado.

En paralelo, la Comisión está analizando los comentarios recibidos al proyecto de Resolución CREG 701 158 de 2026. Este instrumento busca habilitar temporalmente la participación de plantas de emergencia de usuarios como recurso de respaldo, siempre que cumplan estrictas condiciones técnicas y operativas. Finalmente, desde el 7 de septiembre opera el Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento, que establece obligaciones de generación térmica mínima diaria para mitigar los impactos de la contingencia climática en la población.