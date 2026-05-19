CREG anuncia medidas regulatorias para mejorar confiabilidad del sistema eléctrico ante posible Fenómeno El Niño

La Comisión de Regulación de Energía y Minería (CREG) lanzó un paquete de medidas regulatorias para reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico frente a la posible llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026. Estas acciones buscan garantizar una atención continuada y confiable del servicio de energía eléctrica en el país durante la temporada hidrológica, minimizando los riesgos de desabastecimiento en caso de Fenómeno El Niño.

Pasaron a consulta pública cinco medidas regulatorias para reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico ante la posible llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026.

Según una advertencia reciente del Ministerio de Minas y Energía, existe un ‘riesgo inminente’ para la prestación continua del servicio de energía eléctrica en el país debido al déficit proyectado de Energía Firme del Cargo por Confiabilidad, el comportamiento del mercado internacional y la posibilidad de un nuevo Fenómeno de El Niño. En respuesta a este escenario, la Comisión de Regulación de Energía y Minería (CREG) anunció una serie de medidas regulatorias para fortalecer la confiabilidad y seguridad en la atención de la demanda de energía eléctrica del país.

Estas acciones buscan garantizar una atención continuada y confiable del servicio de energía eléctrica en el país durante la segunda mitad del año y contribuir a minimizar los riesgos de desabastecimiento en caso de Fenómeno El Niño





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