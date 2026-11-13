Crimen en Aves María: Asesinan a venezolano y capturan a cuatro sospechosos en Sabaneta

Policía de Sabaneta captura a cuatro hombres tras asesinar a un venezolano frente a tienda Ara. Sector Aves María registra su cuarto homicidio del año.

La Policía Metropolitana de Sabaneta llevó a cabo una exitosa operación de captura tras el asesinato de un hombre de nacionalidad venezolana en el sector de Aves María. Los hechos ocurrieron pasadas las 3:00 de la tarde cuando cuatro hombres, transportados en dos motocicletas, abordaron a la víctima cerca de la entrada de una tienda Ara.

Mecánica del crimen en Aves María

Los agresores rodearon al ciudadano y le dispararon en múltiples oportunidades, provocándole la muerte inmediata en las afueras del establecimiento comercial. La zona, caracterizada por la alta concentración de entidades bancarias, fue el escenario elegido para este delito violento que dejó un cadáver en el sitio.

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Tras cometer el asesinato, los sujetos intentaron fugarse del lugar rápidamente. Sin embargo, su plan de escape se vio frustrado debido al seguimiento constante que las autoridades realizaban sobre ellos. La información indica que los presuntos homicidas habían sido avistados desde el día anterior en los alrededores, lo que permitió a los agentes anticipar el ataque.

Intervención del Sijin y captura de sospechosos

Gracias al sistema de videovigilancia municipal y al seguimiento policial previo, los agentes lograron interceptar a los criminales a pocos metros del lugar del crimen. Tres de los implicados quedaron inmediatamente a disposición de las autoridades legales. Durante la intervención, las fuerzas del orden incautaron armas de fuego que portaban los detenidos.

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Un cuarto implicado logró escapar en un vehículo de servicio público con dirección a Medellín. Las autoridades utilizan tecnología de rastreo para localizar a este último sujeto que continúa en huida. Los detenidos serán procesados judicialmente por el delito de homicidio y por porte ilegal de armas.

Causas y contexto de violencia en el municipio

Las autoridades investigan si el crimen fue motivado por una deuda de 5.000 pesos o si la víctima salía de alguna entidad bancaria, ya que el fallecido se dedicaba a la comercialización de divisas. La identidad de la víctima no ha trascendido públicamente debido a que los trabajos judiciales aún están en curso.

Este incidente marca el cuarto fallecimiento por hechos violentos en Sabaneta durante el presente año. Aunque el municipio registra la menor cantidad de casos en todo el Valle de Aburrá, existe un incremento notable en comparación con los dos casos registrados en el año 2025, según los datos proporcionados por la fuente oficial.