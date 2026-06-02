Crimen en Engativá y Suba: Ladrones robaron motocicletas en medio de una investigación

Los delincuentes, especializados en el robo de motocicletas en Bogotá, utilizaban herramientas conocidas en el mundo criminal como ‘pesas’ y ‘plumas’ para forzarse los sistemas de encendido y los seguros de las motocicletas. Durante un año, las autoridades siguieron los movimientos de la estructura delincuencial, pero los capturados no fueron detenidos hasta después de meses de investigación y operaciones.

Los criminales recorrían barrios de Engativá y Suba buscando motocicletas parqueadas en la calle. En pocos minutos violentaban los sistemas de encendido y desaparecían con los vehículos.

Durante un año completo, las autoridades siguieron silenciosamente los movimientos de una estructura delincuencial que, según la investigación, se había especializado en el robo de motocicletas en Bogotá. Los capturados fueron enviados a prisión mientras avanzan los procesos judiciales en su contra por concierto para delinquir y hurto agravado





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