Crimen en Medellín: Detienen a dos hombres por homicidio de policía Jamilton Santa Aguirre

Autoridades capturan a dos sospechosos en 4 días tras el tiroteo en barrio Estación Villa que dejó muerto al agente Jamilton Santa Aguirre y a dos civiles.

Las autoridades de Medellín han avanzado significativamente en la investigación judicial vinculada al tiroteo ocurrido en el centro de la capital antioqueña, evento que resultó en la muerte del agente de la Policía Jamilton Andrés Santa Aguirre. En un plazo extraordinario de apenas cuatro días, las fuerzas del orden identificaron y capturaron a dos hombres señalados directamente de participar en el ataque armado.

El incidente fatal se registró en la madrugada del martes 4 de noviembre, específicamente en el barrio Estación Villa de esta ciudad. Durante los hechos, fueron acribilladas tres personas, entre las cuales se encuentra el patrullero de la institución militar y civil. La rapidez en la identificación de los responsables ha sido destacada como un éxito operativo clave en la respuesta policial a este delito grave.

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Detalles del enfrentamiento mortal

La muerte del patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre, junto con la de los ciudadanos venezolanos Edinson Rafael Itriago Briseño, de 24 años, y Lauris Rafael Lugo Ferrozo, de 39, ocurrió en la madrugada del martes en este sector específico del barrio Estación Villa. Según los informes preliminares, el conflicto surgió cuando uno de los involucrados le solicitó al otro que se retirara de una de las plazas de vicio ubicadas en la zona.

Ante la escalada de la discusión, se produjo el tiroteo del cual intervino el uniformado Jamilton Andrés Santa Aguirre. El agente recibió varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte en el sitio mismo del crimen. Este detalle confirma la naturaleza letal y la violencia extrema que caracterizó el enfrentamiento inmediato entre las partes involucradas.

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Además de la pérdida del agente, el balance incluye otras dos víctimas fatales. Edinson Rafael Itriago Briseño falleció en el lugar, mientras que Lauris Rafael Lugo Ferrozo logró ser trasladado de urgencia al Hospital San Vicente Fundación. A pesar de los esfuerzos médicos, Lugo Ferrozo perdió la vida antes de poder ser atendido adecuadamente, cerrando así el saldo trágico de esa noche.

Proceso judicial y medida de prisión

Pese a la investigación exhaustiva y las capturas realizadas en tiempo récord, el proceso judicial ha mostrado distinciones en el tratamiento de los detenidos. Tras las audiencias celebradas, un juez ordenó enviar a prisión a apenas uno de los acusados, quien es conocido con el alias de 'El Costeño', debido a su presunta participación directa en los hechos criminosos.

El segundo hombre capturado, identificado con el alias de 'Ratón', continúa vinculado a la investigación pero no ha recibido la misma medida de aseguramiento en un centro carcelario. La policía describe esta situación como un eufemismo jurídico para indicar que, aunque sigue bajo investigación, no fue condenado a prisión preventiva inmediata como su coacusado.

Técnica policial y próximas acciones

Las autoridades explicaron que el éxito en la identificación de los responsables se logró mediante la revisión de más de 600 horas de grabaciones de cámaras de seguridad. Este análisis minucioso, sumado a entrevistas a testigos y el análisis de diferentes evidencias físicas, permitió reconstruir con precisión lo ocurrido y aislar a los presuntos involucrados.

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Con la información recopilada durante la fase de investigación, las autoridades realizaron dos allanamientos estratégicos en las localidades de Medellín e Itagüí. Estas operaciones domiciliarias fueron cruciales para localizar y detener a los dos hombres acusados. Las autoridades han señalado que continuarán trabajando intensamente para esclarecer todos los detalles del caso y garantizar que los responsables respondan plenamente ante la justicia, manteniendo la presión sobre la resolución final del conflicto.