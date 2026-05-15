Crimen en Santa Marta: Sentenciados por homicidio y desmembramiento de extranjero engañado por aplicación de citas

Varios implicados en el homicidio y desmembramiento de Alessandro Coatti, extranjero engañado por una app de citas, fueron sentenciados en Santa Marta, Magdalena. Las investigaciones determinaron que estas personas participaron directamente en el sometimiento y asesinato del ciudadano italiano dentro de una vivienda.
Tras aceptar cargos imputados por la Fiscalía, varios implicados en el homicidio y desmembramiento de Alessandro Coatti, extranjero engañado a través de una app de citas , fueron sentenciados en Santa Marta, Magdalena.
El extranjero fue desmembrado y sus restos repartidos en varios puntos de la ciudad. Las personas que participaron en el homicidio fueron Isaac Enrique Márquez Charris, Brayan Augusto Cantillo Salcedo, Oswall Moisés Ospino Navarro y José Ángel Liscano. Andrea Camila Verdugo Escorcia también recibió una condena por omisión de denuncia de particular
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