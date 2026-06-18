Criminales abordan bus del SITP en Bogotá y despojan a pasajeros de sus pertenencias

Un grupo de al menos cuatro criminales abordó un bus del SITP en el sur de Bogotá, intimidó al conductor y despojó de sus pertenencias a varios pasajeros. Las autoridades lograron capturar a los presuntos responsables y recuperar varias pertenencias.

Un grupo de al menos cuatro criminales abordó un bus del SITP en el sur de Bogotá, intimidó al conductor y despojó de sus pertenencias a varios pasajeros.

Minutos de terror vivieron pasajeros de SITP por hombre que atacó el bus con un machete al menos cuatro delincuentes abordan el vehículo de manera irregular, saltando la registradora para ingresar rápidamente al bus. Una vez dentro, los criminales intimidaron al conductor y se dirigieron hacia la parte trasera del automotor, donde comenzaron a amenazar a los pasajeros. En cuestión de segundos, los asaltantes despojaron a los usuarios de celulares, billeteras, maletas y bolsos.

El robo se ejecutó con rapidez, aprovechando el temor generado entre quienes se encontraban a bordo del bus. Tras cometer el atraco, los delincuentes regresaron hacia la parte delantera del bus, volvieron a saltar la registradora y escaparon por la vía pública, aparentemente sin encontrar resistencia.

Sin embargo, las autoridades reaccionaron al caso y lograron capturar a los presuntos responsables. Durante el procedimiento fueron recuperados varios celulares y otras pertenencias que, al parecer, habían sido robadas durante el asalto. Las autoridades hacen un llamado a las personas que hayan sido víctimas del atraco para que interpongan las denuncias correspondientes, con el fin de avanzar en el proceso judicial y facilitar la devolución de los elementos recuperados





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