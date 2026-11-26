Autoridades detuvieron a 11 personas en el barrio Olaya por robo en tienda D1. Dos quedaron en cárcel tras intento de fuga en TransMilenio.

Las autoridades policiales en Colombia llevaron a cabo una exitosa operación de captura que terminó con la detención de once personas presuntamente involucradas en un hurto calificado. El incidente tuvo lugar en una tienda de la cadena D1, ubicada específicamente en el barrio Olaya, dentro de la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá. La intervención se efectuó tras identificar a los sospechosos a través de las imágenes de video vigilancia registradas por el establecimiento comercial.

Captura tras intento de fuga en TransMilenio

La policía logró interceptar al grupo criminal justo cuando este intentaba huir de la escena del crimen utilizando un bus de la red de transporte público TransMilenio. Esta alerta oportuna permitió a los funcionarios de seguridad detener a los once individuos y ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La operación concluyó con la detención de ocho hombres y tres mujeres, todos ellos de nacionalidad colombiana, quienes fueron investigados por el delito de hurto.

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Detalles del hurto en tienda D1

Dentro de las cámaras de seguridad se observó a los sospechosos escondiendo productos de consumo masivo en sus sacos y bolsos, mientras utilizaban gorras y capuchas para ocultar sus rostros. Uno de los miembros del grupo se encargaba de vigilar la entrada principal, intimidando tanto a los empleados como a los compradores presentes, mientras el resto de los delincuentes se apropiaban de mercancía. Los artículos sustraídos incluían cervezas, galletas y paquetes de café, cuyo valor total de la mercancía fue avaluado en cerca de dos millones de pesos colombianos.

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Posición del concejal Andrés Barrios

El concejal de Bogotá Andrés Barrios hizo pública su preocupación sobre el resultado del caso mediante un mensaje en la plataforma X. Barrios señaló que, a pesar de que once personas fueron capturadas tras este hurto en el barrio Olaya, solo dos de los individuos quedaron en un centro carcelario debido a la reincidencia. El edil expresó su llamado a los jueces para aplicar firmeza en estos casos y reiteró que la ciudad exige justicia ante la reincidencia delictiva.

Antecedentes de los implicados

Según la información recopilada por las autoridades, todos los once capturados cuentan con antecedentes penales previos, lo que aumenta la gravedad de sus acciones y la reincidencia en el delito de hurto. La Fiscalía continuará con las investigaciones pertinentes para determinar la responsabilidad penal de cada uno de los detenidos y asegurar que se aplique la ley conforme a los procedimientos establecidos por el sistema de justicia colombiano en casos de este tipo.