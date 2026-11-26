Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón fueron imputados por el secuestro de 87 personas en un almacén Éxito de Cartagena, Bolívar, el 24 de noviembre de 2023.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón por su presunta participación en el secuestro de 87 personas en un almacén Éxito de Cartagena, en el departamento de Bolívar. Estos hechos ocurrieron el 24 de noviembre y terminaron con el rescate de los rehenes y la captura de los presuntos autores en la madrugada del 25 de noviembre. Los acusados negaron los hechos durante la comparecencia judicial.

Detalles del secuestro en almacén Éxito

Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón ingresaron con armas largas al establecimiento comercial ubicado en el barrio La Castellana de Cartagena. Durante casi 17 horas, mantuvieron retenidos a clientes y trabajadores, imponiendo un clima de terror mediante amenazas de muerte y el uso de explosivos simulados. También utilizaron a las víctimas como escudos humanos y colocaron artefactos en las puertas del local para dificultar la intervención policial.

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Exigencias económicas y logísticas de los criminales

Los secuestradores emitieron un panfleto con exigencias específicas para liberar a los rehenes, demandando 7.000 millones de pesos colombianos y dos camionetas blindadas. Además, solicitaron el despejo de una vía hacia Barranquilla en el departamento de Atlántico para garantizar su fuga. Si alguna de estas condiciones no se cumplía, amenazaron con ejecutar a los civiles retenidos dentro del almacén Éxito.

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Operativo de rescate y captura de sospechosos

Unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional ejecutaron un operativo exitoso en la madrugada del 25 de noviembre para rescatar a las 76 personas que permanecían retenidas. Durante la intervención en la capital del departamento de Bolívar, lograron capturar en situación de flagrancia a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón. En el enfrentamiento murió otro posible implicado, identificado como el coordinador del secuestro.

Consecuencias judiciales y situación procesal

La Fiscalía imputó a los capturados el delito de secuestro extorsivo agravado, considerando la magnitud del hecho y la vulnerabilidad de las víctimas. Torres y Mejía rechazaron la formulación de cargos durante su audiencia inicial. Dieciún ciudadanos fueron liberados antes del asalto final de las fuerzas del orden, mientras que el resto de los rehenes fueron salvados mediante la acción coordinada de las autoridades nacionales en Cartagena.