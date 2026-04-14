Crisis Avícola en Santander: Bloqueos Ponen en Riesgo Millones de Aves y la Producción Nacional

Los bloqueos en Santander, Colombia, están afectando gravemente al sector avícola, poniendo en riesgo 57 millones de aves y la producción nacional de huevo y pollo. Fenavi advierte sobre el desabastecimiento y las pérdidas económicas.

La presidenta de Fenavi Santander ha alertado sobre la crítica situación que enfrenta el sector avícola en el departamento, debido a los persistentes bloqueos que impiden el suministro de alimento para las aves. Estos bloqueos, que ya cumplen cinco días, han generado una crisis sin precedentes, poniendo en riesgo la producción de huevo y pollo a nivel nacional. La directora departamental de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia ( Fenavi ), Martha Ruth Velásquez, ha expresado su preocupación, señalando que la situación es sumamente delicada y que la industria avícola, que es la más importante en la región, se encuentra al borde del colapso. Santander , que contribuye con el 23% de la producción nacional de huevo y el 25% de la producción nacional de pollo, se ve severamente afectado, con más de diez millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo represados, lo que podría generar una crisis de desabastecimiento en el país. Además, el 60% de la producción de Santander se destina al resto de Colombia, lo que agrava la situación, impactando negativamente la balanza comercial y generando pérdidas millonarias para el sector.

La situación se agrava aún más al considerar el impacto directo en las aves. La falta de alimento pone en riesgo la vida de al menos 57 millones de aves, incluyendo pollos, ponedoras y reproductores. Velásquez ha enfatizado la urgencia de resolver la situación, ya que el sector avícola es altamente dependiente del alimento, que llega desde los puertos del Atlántico hasta Bucaramanga y su área metropolitana a través de una de las vías afectadas por los bloqueos. Esta situación ha obligado a las granjas a racionar el alimento, implementando dietas restringidas para las aves. El sector avícola opera con una logística milimétrica, manejando productos perecederos que, debido a los bloqueos, no llegan a su destino final en condiciones óptimas. La preocupación se centra en el desabastecimiento de pollo en los puntos de venta, mientras que la calidad de los huevos podría verse comprometida, con un tiempo de vida útil reducido a entre 15 y 20 días. Además, hay vehículos cargados con productos perecederos varados en las carreteras, expuestos a las inclemencias del tiempo, lo que agrava aún más la situación. Se necesitan medidas urgentes para restablecer el flujo de alimentos y proteger tanto la producción como el bienestar animal.

Esta crisis pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector avícola ante interrupciones en la cadena de suministro y la importancia de garantizar el acceso continuo a los insumos básicos. La situación demanda una pronta solución por parte de las autoridades competentes, a fin de evitar mayores daños económicos y proteger la seguridad alimentaria del país. El impacto de los bloqueos se extiende más allá de la producción, afectando también a la comercialización y distribución de los productos avícolas. Además, la situación resalta la necesidad de diversificar las fuentes de suministro y fortalecer la infraestructura vial para asegurar la continuidad de la producción y el abastecimiento de alimentos. La situación actual requiere una respuesta integral que involucre a todos los actores del sector, incluyendo productores, distribuidores y autoridades gubernamentales. Es crucial que se tomen medidas para garantizar la seguridad de las aves y minimizar el impacto negativo en los consumidores. La pronta resolución de los bloqueos y la implementación de soluciones a largo plazo son fundamentales para la estabilidad del sector avícola y la seguridad alimentaria nacional





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Avicultura Bloqueos Santander Huevo Pollo Fenavi Desabastecimiento Crisis Aves Alimentos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cancelaciones de vuelos y bloqueos viales: Santander enfrenta crisis económica y logísticaLa región de Santander se enfrenta a una crisis debido a la cancelación de vuelos, bloqueos viales y sus consecuentes impactos en la economía local. El cese de movilidad ha afectado el transporte de mercancías, el turismo, el abastecimiento de alimentos y el suministro de gas, generando preocupación en diversos sectores.

Read more »

Bloqueos en Santander generan crisis en movilidad, turismo y transporte aéreoLa Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió afectaciones operativas y riesgos para la continuidad del servicio aéreo debido a los bloqueos en los accesos viales.

Read more »

Desvíos peligrosos: Bloqueos obligan a conductores a tomar rutas riesgosas en SantanderDebido a los bloqueos viales en Lebrija, conductores buscan alternativas para evitar las restricciones, optando por rutas peligrosas como la carretera a Palmas, conocida por su estrechez, mal estado y terrenos difíciles. La situación afecta el transporte de mercancías y aumenta los riesgos para los usuarios.

Read more »

A pesar de anunciar acuerdos con manifestantes, se reactivan bloqueos en sectores clave de SantanderAcuerdos temporales permitieron la movilidad temporal hacia el aeropuerto, mientras delegados viajarán a Bogotá para discutir el aumento del impuesto predial con el IGAC.

Read more »

Bloqueos en Santander completan cinco días y agravan crisis en transporte y economíaLa situación ya deja millonarias pérdidas económicas y serias afectaciones en el transporte de carga, pasajeros y la conectividad aérea.

Read more »

Bloqueos viales en Santander: Pérdidas millonarias y crisis económicaLa prolongación de los bloqueos viales en Santander causa graves pérdidas económicas y sociales, con un impacto diario estimado en $120.000 millones. La situación afecta el abastecimiento, el transporte y los servicios esenciales, comprometiendo la competitividad departamental. Los gremios instan a levantar los bloqueos y buscar soluciones a través del diálogo.

Read more »