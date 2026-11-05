Crisis Carcelaria en Colombia: Hacinamiento y Crisis Humanitaria ante la Corte Constitucional

La Corte Constitucional evidencia una crisis carcelaria crítica en Colombia con un 94% de hacinamiento. La Defensoría y internos denuncian fallos sistémicos en seguridad, salud y resocialización desde 2013.

El sistema penitenciario colombiano enfrenta una crisis estructural profunda que persiste desde 2013 y que la Corte Constitucional ha calificado como un estado de cosas inconstitucional. Durante una audiencia pública de seguimiento celebrada el 4 de noviembre, el máximo tribunal judicial del país examinó denuncias detalladas sobre las condiciones indignas en las cuales se encuentra la población privada de libertad. La sesión buscó evaluar el cumplimiento de órdenes previas y establecer las causas principales de la persistencia de esta emergencia de derechos humanos.

Indicadores Críticos de Hacinamiento en Centros de Detención

Los datos presentados por la Corte Constitucional revelan cifras alarmantes sobre la sobreocupación de las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI). El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien presidió la diligencia, expuso que estos espacios albergan a 18.824 personas, mientras que su capacidad instalada es de apenas 9.686 individuos. Esta disparidad resulta en una sobreocupación de 9.138 personas adicionales, lo que equivale a un índice de hacinamiento del 94,34 por ciento.

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Los registros de la Policía Nacional con corte al 24 de agosto de 2026 confirman que 17.292 detenidos superaron el límite legal de 36 horas de permanencia en estas unidades transitorias. Además, 674 personas se encuentran retenidas pese a tener condenas en firme, lo que contradice el propósito temporal de estas instalaciones. Aunque el togado reconoció una disminución respecto a índices superiores al 134 por ciento registrados años atrás, advirtió que la situación actual constituye casi una tragedia humanitaria que exige acciones urgentes.

Defensoría del Pueblo Exige Respuestas Institucionales

La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín, participó activamente en la audiencia al presentar los resultados de inspecciones realizadas en 94 centros de detención transitoria durante 2026. La entidad advirtió que el problema central no es la falta de diagnósticos técnicos, sino la ausencia total de respuestas institucionales efectivas. Las deficiencias sanitarias, las dificultades crónicas para garantizar la alimentación adecuada y los retrasos masivos en la construcción de nuevos establecimientos continúan siendo obstáculos insuperables para las autoridades competentes.

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Los informes destacan que las vulneraciones no se limitan estrictamente a la falta de espacio físico. La estructura del sistema actual falla en garantizar estándares mínimos de humanidad, afectando directamente los derechos fundamentales de millones de ciudadanos. La Defensoría instó al Gobierno nacional y a las entidades encargadas de la gestión penitenciaria a tomar medidas concretas que rompan con el ciclo de impunidad y negligencia administrativa que se ha prolongado por más de una década.

Testimonios de Internas sobre Salud Mental y Resocialización

Las voces de las propias privadas de libertad aportaron un testimonio crudo sobre la realidad diaria en centros como la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. Una mujer privada de libertad denunció ante el alto tribunal problemas graves de higiene, atención de salud mental y deficiencias en la calidad de los alimentos. Señaló que los productos llegan generalmente en mal estado, indicando que la comida llega en condiciones inadecuadas y a menudo en mal estado, lo que compromete la salud física de los internos.

Otra interna, Diana Patricia Giraldo, destacó la necesidad de garantizar procesos reales de resocialización que contemplen la reintegración social. Giraldo advirtió sobre los prejuicios y la estigmatización severa que acompañan a quienes intentan reconstruir sus proyectos de vida una vez recuperan la libertad. Su intervención subrayó que la pena no debe ser solo un periodo de encierro, sino un tiempo para preparar el retorno a la sociedad, algo que el sistema actual no está logrando.

La audiencia pública dejó en evidencia que la crisis carcelaria en Colombia requiere una transformación profunda del enfoque de justicia penal. Con índices de hacinamiento que rozan el 95 por ciento y denuncias de condiciones infrahumanas, la Corte Constitucional mantiene la presión sobre las autoridades para garantizar que el cumplimiento de condena no signifique la pérdida de la dignidad humana.