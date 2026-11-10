Crisis de Ahorro en Colombia: Solo 37,7% tiene dinero mes a mes

El Índice de Bienestar Financiero 2026 revela que solo 37,7% de colombianos ahorra. DataCrédito Experian y BBVA recomiendan ajustar gastos hormiga y usar la regla 50/30/20.

Un análisis reciente realizado por DataCrédito Experian a través de su Índice de Bienestar Financiero en Colombia 2026 ha desvelado una realidad financiera preocupante para la mayoría de los hogares del país. Los resultados muestran que solo el 37,7% de los encuestados logra tener dinero disponible al finalizar cada mes, lo que indica una grave dificultad para acumular capital.

Realidad de Ahorro en Familias Colombianas

La brecha financiera se profundiza significativamente entre los sectores de menores ingresos, donde la capacidad de ahorro es casi inexistente. El 32% de las familias que reciben menos de tres salarios mínimos no consigue destinar recursos de manera constante al ahorro, enfrentando un techo económico muy bajo.

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Ante la falta de ahorros propios, estas familias vulnerables suelen recurrir al crédito o al apoyo de terceros cuando enfrentan una emergencia inesperada, lo que perpetúa un ciclo de endeudamiento difícil de romper.

Los hallazgos subrayan que guardar dinero no depende exclusivamente de la voluntad o la disciplina individual, sino que está intrínsecamente relacionado con la capacidad económica real de cada familia y sus obligaciones financieras vigentes.

Gastos Hormiga y Registro Financiero

Los pequeños desembolsos cotidianos, conocidos como gastos hormiga, parecen insignificantes en el momento de realizarlos, pero su acumulación representa una suma importante que dificulta la capacidad de ahorro a largo plazo.

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Para identificar y controlar estas fugas de dinero, DataCrédito Experian recomienda registrar meticulosamente los movimientos financieros y revisar periódicamente en qué se está gastando el ingreso mensual.

El indicador de registro de gastos del Índice de Bienestar Financiero se ubicó en 59,1 sobre 100, lo que demuestra que existe un amplio espacio para fortalecer esta práctica esencial entre los ciudadanos colombianos.

Estrategia Financiera BBVA y DataCrédito Experian

Las recomendaciones conjuntas de BBVA y DataCrédito Experian coinciden en la importancia vital de elaborar un presupuesto detallado y establecer objetivos que se ajusten estrictamente a la realidad financiera de cada hogar.

Antes de establecer una meta de ahorro, es necesario identificar con claridad cuánto dinero ingresa al hogar y cuánto está comprometido en vivienda, alimentación, servicios públicos y cuotas de créditos.

BBVA propone la fórmula 50/30/20 como una referencia útil, la cual consiste en destinar el 50% del presupuesto familiar a gastos fijos, el 30% a gastos prescindibles y el 20% al ahorro.

Esta distribución no debe tomarse como una obligación rígida, sino como una guía que puede ajustarse a la capacidad financiera de cada hogar si los ingresos o las obligaciones cambian con el tiempo.

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Otros Hábitos para Optimizar el Presupuesto

Además de la planificación formal, pequeños cambios en los hábitos del hogar pueden tener un efecto positivo y tangible en el presupuesto mensual de las familias.

Apagar las luces al salir de una habitación, cocinar para varios días o bajar uno o dos grados el termostato son algunas de las recomendaciones de BBVA para reducir el consumo energético y ahorrar dinero.

La alimentación representa alrededor del 20% del gasto familiar en muchos países, por lo que organizar las compras, elaborar listas y comparar precios entre establecimientos puede generar ahorros importantes.

Es fundamental evitar la tentación de comprar productos innecesarios solo porque están en promoción, ya que esto puede terminar aumentando los gastos en lugar de reducirlos.

El Peso de la Deuda en el Hogar

Ahorrar también implica conocer profundamente cuánto dinero está comprometido en préstamos y créditos existentes, ya que esto afecta directamente la capacidad de ahorro mensual.

BBVA señala que la capacidad de endeudamiento de una familia debería ubicarse alrededor del 35% de sus ingresos netos mensuales para mantener la salud financiera.

Este porcentaje del 35% debe contemplar todos los compromisos financieros de la familia, no solamente las cuotas de un crédito hipotecario, asegurando así una estabilidad financiera a futuro.