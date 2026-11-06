Crisis de doble rasero en el feminismo latinoamericano: Escándalos de la izquierda

Análisis sobre la supuesta selectividad del activismo feminista en América Latina al condenar abusos de figuras de derecha mientras minimiza los casos de la izquierda política.

La respuesta pública ante los casos de violencia de género en América Latina ha generado un intenso debate sobre la supuesta orientación política de la indignación feminista. Organismos y activistas parecen ajustar su nivel de condena según la filiación ideológica del acusado, condenando públicamente a figuras de derecha mientras matizan o silencian casos similares vinculados al progresismo.

Doble estándar en la solidaridad

El principio de sororidad, base fundamental del movimiento, parece enfrentar condiciones de admisión variables. Cuando el presunto agresor pertenece a la derecha, se organizan marchas masivas, campañas digitales intensas y comunicados oficiales firmes. En cambio, ante acusaciones contra figuras de izquierda, la postura se vuelve más cautelosa y la presunción de inocencia se eleva a un nivel excepcional.

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Escándalos internacionales de la izquierda

En España, Íñigo Errejón fue apartado de la política tras denuncias de Elisa Mouliaá por agresión sexual. En Argentina, Alberto Fernández enfrentó acusaciones de violencia de género de su expareja Fabiola Yáñez. En Bolivia, Evo Morales fue investigado por estupro y trata de personas relacionados con una menor de edad. Estos casos revelan una pregunta crítica sobre la consistencia moral del activismo.

La postura ante el poder local

En México, Félix Salgado Macedonio enfrentó denuncias por delitos sexuales mientras aspiraba a la gubernatura de Guerrero. Claudia Sheinbaum declaró que era un asunto interno de Morena, destacando la falta de sentencia condenatoria. Este enfoque resalta la tensión entre la justicia y la lealtad política cuando los cuestionados pertenecen a la misma casa ideológica.

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El caso colombiano bajo escrutinio

Colombia no es ajena a estas dinámicas. Armando Benedetti fue denunciado por violencia intrafamiliar y Hollman Morris enfrentó acusaciones de acto sexual violento reactivadas en abril de 2026. Aunque las Igualadas publicaron sobre Matador y Morris, la contundencia varía según el peso político. Este contexto prepara el terreno para analizar el escándalo que ahora involucra a Gustavo Petro.

Presiones sobre la presidencia

Las denuncias contra Gustavo Petro ponen a prueba la coherencia de sus defensores. Versiones sobre fiestas y comportamientos privados circularon durante años, incluyendo señalamientos del exministro Álvaro Leyva sobre su viaje a Lisboa. La comunidad internacional observa si estas controversias serán tratadas con la misma vehemencia que los casos de la derecha.