Crisis de Infraestructura en la Vía Bogotá-Villavicencio: Obras Terminadas que no Pueden Operar

El tramo de Chirajara permanece cerrado al tráfico dual debido a la falta de coordinación estatal y recursos financieros, a pesar de contar con viaductos ya construidos.

La conectividad entre Bogotá y Villavicencio se encuentra en un estado crítico y paradójico. Actualmente, existen 5.6 kilómetros de doble calzada que ya han sido construidos, pero que permanecen inutilizados y sin entrar en operación.

El centro de esta problemática radica en el sector de Chirajara, donde se ha evidenciado un desajuste administrativo y financiero significativo. Coviandes, la concesionaria a cargo, invirtió la suma de 96.000 millones de pesos de sus propios recursos para la construcción del nuevo puente Chirajara, obra que fue finalizada el 4 de febrero de 2024 y entregada formalmente a la interventoría el 26 de febrero del mismo año.

Sin embargo, a pesar de que la infraestructura física del puente está lista, su puesta en marcha es imposible mientras no se resuelvan las condiciones de estabilidad y continuidad del terreno circundante, especialmente en el punto crítico ubicado en el kilómetro 58. El problema se ha trasladado a una batalla burocrática y financiera entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Hacienda.

La ANI ha solicitado recursos para las vigencias fiscales de 2025, 2026 y 2027 con el objetivo de financiar la recuperación del sector Quebrada Blanca–Chirajara. No obstante, estas solicitudes han caído en un vacío administrativo, quedando sujetas a la disponibilidad de recursos de la Nación y a procesos de programación fiscal que no han dado una respuesta concreta.

Existe un fondo fiduciario de contingencias asociado al contrato 444 de 1994, el cual posee un saldo disponible de aproximadamente 65.000 millones de pesos. A pesar de contar con este dinero, su activación depende de la formalización de un Acta de Acuerdo que lleva más de un año en proceso de conciliación, además de la asignación de recursos adicionales que el Ministerio de Hacienda no ha aprobado.

Para empeorar la situación, la ANI ha tardado más de un año en contratar la interventoría necesaria para ejecutar dichos fondos, y los constantes cambios de funcionarios han provocado una ruptura en la continuidad de los acuerdos previamente establecidos. Desde la perspectiva técnica, la situación es alarmante.

La concesionaria cuenta con diseños detallados para solucionar las fallas, los cuales fueron desarrollados por la firma taiwanesa United Geotech Inc, bajo la dirección del profesor Tai-Tien Wang, experto internacional en fallas de túneles. Estas soluciones incluyen la construcción de un túnel falso sobre la Quebrada Seca y diversas intervenciones de estabilización en la ladera del kilómetro 58.

El riesgo es que, si el Estado no actúa con celeridad, el terreno podría deteriorarse hasta un punto en que las intervenciones previstas actualmente ya no sean técnicamente viables. Esto obligaría al Estado a implementar soluciones mucho más costosas y complejas en el futuro, incrementando el gasto público y prolongando la agonía de los usuarios de la vía.

El marco legal de esta disputa se remonta a un laudo arbitral de noviembre de 2023, que exoneró de responsabilidad a la concesionaria y determinó que cualquier obra de reparación debe ser remunerada mediante un acuerdo previo con la agencia. Mientras el conflicto administrativo persiste, los usuarios de la carretera sufren las consecuencias directas.

En el sector de Guayabetal, la vía continúa operando con una sola calzada, lo que genera congestiones y riesgos constantes, especialmente durante las temporadas invernales cuando los problemas de estabilidad se agudizan. La gerencia de Coviandes ha manifestado su profunda preocupación y ha señalado que no existe un interés real por parte del Estado en resolver este cuello de botella.

Por esta razón, la empresa ha optado por emitir mensajes públicos dirigidos no a la ANI, que ya conoce los pormenores técnicos, sino a las comunidades de la región y a los viajeros. El objetivo es dejar claro que la falta de operatividad de la doble calzada no es consecuencia de una falla en la ejecución de la obra por parte del contratista, sino de los trámites internos y la inoperancia de las entidades gubernamentales encargadas de la gestión financiera y contractual del proyecto.

Esta situación deja a la ciudadanía sin una garantía jurídica sobre el tiempo exacto en que podrán disfrutar de una vía segura y moderna





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