Crisis de la Oposición: Escándalos y Desgaste debilitan al Pacto Histórico

La oposición del Pacto Histórico enfrenta escándalos, baja participación en protestas y grietas internas que fortalecen su imagen negativa frente a la ciudadanía colombiana.

La coalición política Pacto Histórico atraviesa un momento de profunda debilidad institucional y política, caracterizado por una falta de visibilidad en el debate público y una serie de controversias que han erosionado su base de apoyo. Desde la perspectiva del Consejo Nacional Electoral, esta agrupación se mantiene como la única fuerza opositora reconocida formalmente, aunque su actividad legislativa y mediática no refleja la fuerza que sugiere su estatus oficial.

Estrategias y Protestas de Bajo Impacto

El expresidente Gustavo Petro, quien fue elegido presidente del partido por unanimidad el 15 de octubre, ha tratado de mantener la movilización social como eje central de la oposición. La estrategia comenzó con llamadas a profundizar las marchas el 14 de octubre y avanzó con la convocatoria de una nueva protesta para el 24 de noviembre.

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Sin embargo, las manifestaciones recientes han registrado asistencia muy por debajo de las expectativas del propio partido. Además, el liderazgo del grupo ha enfrentado incidentes disruptivos, como el abucheo masivo en el Congreso al caricaturista Matador, a quien se intentó dar la palabra sin seguir los protocolos parlamentarios adecuados. Estos eventos han contribuido a una percepción de desorganización dentro de las filas de la oposición.

Controversias y Efecto Escudo en el Liderazgo

La imagen pública del líder histórico, Gustavo Petro, se ha visto comprometida por múltiples denuncias, que incluyen el supuesto Pacto de Valledupar y acusaciones sobre la entrega de contratos públicos a cambio de favores sexuales. A pesar de la gravedad de estas imputaciones, pocos congresistas están dispuestos a realizar una autocrítica pública o a hablar a título personal sobre el desempeño de la oposición.

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La estructura del partido muestra grietas internas relacionadas con el liderazgo y la estrategia política, pero en la práctica, la mayoría de sus miembros ha seguido fielmente la hoja de ruta marcada por el expresidente. Esta disciplina ha permitido que, a pesar del desgaste, el grupo mantenga una cohesión operativa aunque su capacidad de influir en la opinión pública haya disminuido notablemente.

Análisis de Expertos sobre el Desgaste Social

El analista Pedro Viveros señala que las marchas organizadas por el petrismo aún no logran generar un sentimiento de defensa de las posturas del sector entre la ciudadanía. Viveros atribuye esta falta de convocatoria a los grandes escándalos que rodean al gobierno, sugiriendo que muchas personas que no simpatizan con figuras políticas como María Laura De la Espriella evitan participar en protestas asociadas directamente con Petro.

Esta dinámica ha llevado a algunos integrantes de la oposición a trasladar parte de sus acciones al terreno jurídico, buscando alternativas a la movilización callejera. La senadora Esmeralda Hernández ha destacado errores de trámite en la expedición del presupuesto, los cuales obligaron al Ejecutivo a emitir las cuentas por decreto y facilitaron la salida del expresidente del Interior, Rodrigo Lara.

Oportunidades Legislativas y Futuro Político

La presentación de la Ley de Rescate Fiscal en el Congreso, que incluye aumentos de impuestos, representa una nueva oportunidad para que la oposición articule sus inconformidades. Además, acciones legales contra el nuevo decreto que regula la protesta social y la tutela del representante Gabriel Becerra, que logró la devolución de piezas al Museo Nacional, demuestran un cambio en las tácticas de resistencia política.

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La llegada inminente de Alejandro Ordóñez como ministro también se percibe como un factor que podría fortalecer a la oposición, dado su perfil autoritario descrito por la senadora Isabel Zuleta. Varios actores políticos, incluyendo al senador Andrés Forero del Centro Democrático, argumentan que estas decisiones gubernamentales están pavimentando el camino para el regreso de la izquierda al poder en las próximas elecciones regionales.