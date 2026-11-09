Crisis de liquidez de Air-e amenaza abastecimiento energético en Colombia

Deudas por $4.4 billones de Air-e y el fenómeno El Niño ponen en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico colombiano, especialmente para la generación térmica.

El sector energético colombiano enfrenta una amenaza sistémica grave derivada de la insostenible situación financiera de Air-e, la comercializadora responsable de distribuir energía a millones de usuarios. Esta compañía acumula deudas superiores a $4.4 billones de pesos con toda la cadena de valor, una cifra que representa aproximadamente el 0.24% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Este desbalance financiero erosiona la sincronía operativa crítica que el país necesita urgentemente, especialmente en un contexto donde las condiciones climáticas y la infraestructura energética se vuelven más vulnerables ante la escasez hídrica.

Desbalance Financiero y Cadena de Valor

El servicio eléctrico funciona como una cadena ininterrumpida que puede romperse por su eslabón más débil. Para que Air-e lleve energía eléctrica a los usuarios finales, un tercero se encarga de la generación de la potencia y otro de la transmisión a través de las líneas de distribución. De manera simplificada, Air-e compra 100 unidades de energía al generador y solicita al transmisor que las transporte hacia su red. Posteriormente, la comercializadora vende estas unidades a los consumidores finales mediante una tarifa que incluye los costos de generación, transmisión y su propio margen de comercialización.

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No obstante, Air-e solo logra recaudar aproximadamente el 70% de lo que factura a sus clientes. Esta brecha significativa implica que la compañía debe pagar el 100% a quienes produjeron y transportaron la energía, pero carece de los fondos necesarios para cubrir la totalidad de sus obligaciones debido a la mora o falta de pago del restante 30%. Esta asimetría entre ingresos y egresos no es un fenómeno reciente, sino una estructura normalizada de insostenibilidad que se ha mantenido durante años, trasladando el problema estructural de la comercializadora al resto de la cadena sin solución definitiva.

Amenaza El Niño y Generación Térmica

La urgencia de resolver esta crisis financiera se ve exacerbada por las advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Este organismo advierte sobre un fenómeno de El Niño clasificado como Fuerte a Muy Fuerte, el cual exige una preparación exhaustiva ante la probabilidad de menores aportes hídricos a las centrales hidroeléctricas. Bajo estas condiciones, la contribución de la energía solar, que representa apenas alrededor del 10% del mix energético nacional, será insuficiente para cubrir la demanda básica.

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En escenarios de sequía, las plantas térmicas asumirán la porción crítica del suministro nacional, potencialmente cubriendo el 50% de la energía requerida. Estas instalaciones se convierten en el respaldo esencial para la estabilidad del sistema, particularmente para regiones como el Caribe, que ofrecen una capacidad de respaldo vital para Colombia. Sin embargo, la capacidad de estas plantas para generar energía adicional depende fundamentalmente de su liquidez. Si la generación adicional no se les paga oportunamente, la necesidad de capital de trabajo aumentará drásticamente, profundizando la asimetría existente y poniendo en riesgo el soporte que el país necesita.

Impacto en Plantas Térmicas y GNL

Las plantas térmicas que dependen de Gas Natural Licuado (GNL) importado, debido a la falta de gas local suficiente, enfrentan presiones externas severas. Estas instalaciones deben pagar la molécula de combustible a proveedores internacionales que no ofrecen crédito; la realidad del mercado actual indica que hoy no fían y mañana tampoco. Adicionalmente, deben costear los procesos de regasificación y el transporte por gasoductos. Estas plantas han respondido a sus compromisos operativos manteniendo una robustez financiera y un buen crédito con el sistema bancario, pero toda asimetría tiene un límite físico y económico que está siendo excedido.

La Asociación de Generadores de Energía (Andeg) señala que Air-e les adeuda $2.5 billones de pesos. Esta deuda millonaria amenaza directamente el soporte operativo que necesitan las térmicas para funcionar de manera continua y confiable. La incapacidad de Air-e para saldar la cartera acumulada impide que las generadoras inviertan o mantengan sus costos operacionales y de insumos. Sin liquidez inmediata para pagar la energía ya entregada, la infraestructura térmica podría ver limitada su capacidad de respuesta, agravando la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional ante la eventualidad de una sequía prolongada.

Urgencia de Solución Estructural

La solución a esta crisis no puede ser temporal ni parcial. Exige saldar la cartera acumulada de deudas y asegurar el pago inmediato de la energía nueva que se genere. Air-e demanda una solución estructural de largo plazo para reestablecer su viabilidad financiera, pero continúa acumulando pasivos que ponen en riesgo la seguridad energética del país. Los encargados de gestionar esta crisis han caído en un estado de parálisis administrativa que agrava la situación, retrasando las decisiones necesarias para proteger el sistema.

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No es posible gestionar la lluvia ni las variables climáticas externas, pero sí es imperativo asegurar que, si falta agua, no falte caja para pagarle a las térmicas que deben suplir la demanda. La normalización de la mora de una comercializadora clave no debe trasladarse indefinidamente al resto de la cadena de valor. Sin una intervención decisiva que garantice la liquidez para la generación de respaldo, la crisis financiera de Air-e se transformará en una amenaza nacional de abastecimiento, con impactos directos en la economía y la vida cotidiana de los colombianos cuando las condiciones climáticas se deterioren.