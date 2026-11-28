El exdirector del Dane cuestiona la caída del 51,6% en reportes de salarios mínimos. Juan Daniel Oviedo analiza las diferencias metodológicas entre la GEIH y el RELAB para explicar esta discrepancia estadística.

La publicación de los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) ha detonado un intenso debate técnico en Colombia sobre la real situación del mercado laboral, específicamente en lo que respecta a los ingresos mínimos. Los resultados indican una reducción del 51,6 % en el número de personas que reportaron ganar exactamente un salario mínimo durante los primeros meses del año. Esta cifra sugiere a primera vista que la mitad de la fuerza de trabajo formal ha superado el umbral básico de remuneración.

Sin embargo, Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), ha cuestionado contundentemente la interpretación directa de estos resultados como una disminución real y masiva de trabajadores en esa categoría. Oviedo sostiene que la cifra refleja un límite metodológico inherente a la forma en que se recopilan y clasifican los datos en las encuestas de hogares, y no necesariamente un cambio abrupto en la estructura salarial de la nación. El exfuncionario advierte que asumir esta caída por sí sola puede llevar a conclusiones erróneas sobre la capacidad de los hogares para satisfacer sus necesidades básicas.

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Análisis metodológico de las fuentes oficiales

Los datos oficiales registrados por la Gran Encuesta Integrada de Hogares muestran que las personas que declararon ganar exactamente un salario mínimo descendieron drásticamente de 2.342.000 en enero a 1.133.000 en septiembre de 2026. Esta diferencia representa 1.209.000 personas menos dentro de esa categoría específica en solo nueve meses. Oviedo contrasta este hallazgo con el Registro Estadístico de Relaciones Laborales (RELAB), otra fuente fundamental del Dane que utiliza información administrativa de seguridad social en lugar de encuestas subjetivas.

A partir de esa comparación, Oviedo plantea que la discrepancia podría estar relacionada con la metodología utilizada para registrar y clasificar los ingresos, y no necesariamente con una reducción real de la misma magnitud en el número de trabajadores que reciben esa remuneración. En su cuenta de X, el exdirector escribió: "Las cifras del propio @DANE_Colombia dicen que NO. No es un error de la entidad: es un límite de medición que se puede corregir antes de negociar el mínimo de 2027". Esta afirmación centraliza el debate en la calidad de los instrumentos estadísticos disponibles para la formulación de políticas públicas.

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Discrepancias entre GEIH y el RELAB

El argumento del exdirector parte de las diferencias sistemáticas entre los resultados de la GEIH y el RELAB. En este último registro administrativo, la proporción de relaciones laborales con ingresos equivalentes a exactamente un salario mínimo pasó del 23,4 % en julio de 2025 al 24,6 % en julio de 2026. En cambio, en la encuesta de hogares, los asalariados que declararon recibir exactamente un mínimo representaron el 17,8 % entre enero y septiembre de 2025, frente al 8,5 % en el mismo periodo de 2026. Esta divergencia es el núcleo de la controversia actual.

Oviedo también revisó los resultados de otros meses para descartar que la diferencia obedeciera únicamente a los periodos comparados. Según explicó, en el RELAB la proporción de relaciones laborales ubicadas en esa categoría aumentó en los tres cortes publicados de 2026. Señaló que la casilla sube en enero (de 20,6 % a 22,3%), abril (de 23,5 % a 25,2%) y julio, desmintiendo que el efecto sea solo estacional o comparativo. Las dos fuentes también presentan coincidencias en otros rangos de remuneración, mostrando un aumento en la proporción de trabajadores que reciben entre uno y dos salarios mínimos y una reducción de quienes ganan más de dos.

Impacto de la redondeo en las declaraciones

Una de las hipótesis centrales de Oviedo apunta a la manera en que las personas declaran cuánto ganan en las encuestas. Según su planteamiento, los cambios en el valor exacto del salario mínimo podrían influir en la clasificación de las respuestas, especialmente cuando los encuestados tienden a redondear sus ingresos por comodidad cognitiva o falta de precisión en sus registros personales. La variación del valor nominal del salario mínimo actúa como un umbral rígido que puede desplazar artificialmente a los trabajadores de una categoría a otra sin que su poder adquisitivo haya cambiado significativamente.

Para ilustrarlo, comparó la participación de quienes reportaron exactamente un salario mínimo en diferentes años. Una pista fundamental es que esa casilla fue 16,3% de los ocupados en 2024, cuando el mínimo era una cifra redonda ($1.300.000). Con el salario de $1.423.500 bajó a 10,1%. Con el valor de $1.750.905, la cifra cayó a 4,8%. Quien responda 'un millón setecientos cincuenta' quedaría bajo el mínimo por $905. Es una hipótesis verificable que demuestra cómo la estructura numérica del salario mínimo afecta la estadística.

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Consecuencias para el empleo independiente y formal

Oviedo también señaló una variación significativa entre los trabajadores independientes. Según sus datos, quienes reportaron exactamente un salario mínimo en ese grupo disminuyeron un 56 %. El exdirector afirmó que los trabajadores independientes no tienen un salario mínimo legal impuesto; por lo tanto, no pueden 'perderlo' de la misma manera que un asalariado. Lo que cambió es cómo se declara y se clasifica el ingreso, lo que refuerza la idea de que el problema es de medición y no necesariamente de pérdida de empleo en ese sector.

El exdirector aclaró que las diferencias entre los registros no demuestran que el aumento del 23 % del salario mínimo haya sido inocuo para el mercado laboral. En su análisis incluyó otros dos indicadores que apuntan hacia la informalidad y la protección social. Por un lado, la encuesta de hogares registró un aumento de 450.000 ocupados que cotizan a pensión, lo que indica una mayor formalización. Por otro, el RELAB mostró un crecimiento del 1,5 % en el empleo formal dependiente entre enero y julio, sugiriendo que el mercado sigue absorbiendo mano de obra, aunque la categoría de salario único se vea artificialmente reducida.