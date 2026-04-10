Crisis de Movilidad y Orden Público: El Turismo en Santander y Norte de Santander Sufre las Consecuencias

Bloqueos viales y restricciones aéreas en Santander y Norte de Santander impactan negativamente el turismo, según Anato. El gremio advierte sobre cancelaciones de vuelos, alteración de itinerarios y pérdidas económicas, instando al Gobierno Nacional a intervenir para restablecer el orden público y garantizar la movilidad.

La crisis de movilidad y orden público en Santander y Norte de Santander está cobrando su precio en el turismo. El sector de las agencias de viajes ha advertido sobre el impacto negativo de los bloqueos viales y las restricciones en el transporte aéreo, señalando que están afectando directamente la llegada de turistas y, por consiguiente, la dinámica económica de la región.

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, ha expresado su profunda preocupación por las consecuencias del cierre del Aeropuerto Internacional Palonegro y las persistentes dificultades en las vías de acceso, una situación que ha forzado la cancelación de vuelos y la alteración de itinerarios justo en plena temporada alta de viajes, un momento crucial para el sector turístico. Esta situación, además de afectar a los viajeros que tenían planes de visitar la región, también impacta de manera significativa a las agencias de viajes, los operadores turísticos y todos los negocios que dependen de la actividad turística para su subsistencia. Cada vuelo cancelado y cada dificultad en el acceso a la región representa pérdidas económicas tangibles, pero también erosiona la confianza de los futuros visitantes, lo que podría tener efectos duraderos en el sector.\La conectividad aérea de Bucaramanga, en particular, se encuentra en una situación crítica, con decenas de frecuencias afectadas en rutas clave, tanto nacionales como internacionales. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cúcuta, que son destinos importantes y puntos de conexión vitales, se han visto afectadas por las restricciones. Además, las conexiones internacionales, que son cruciales para atraer turistas de otros países, también se han visto comprometidas, limitando el flujo de visitantes extranjeros. A las complicaciones en el transporte aéreo se suman los cierres frecuentes en los corredores viales estratégicos que conectan Bucaramanga con otras regiones del nororiente del país. Estos cierres, que dificultan tanto la llegada de nuevos turistas como la movilidad interna, han exacerbado la situación, creando un ambiente de incertidumbre y desmotivación para los viajeros. El impacto se extiende a hoteles, restaurantes, empresas de transporte terrestre y guías turísticos, entre otros, lo que demuestra la interdependencia del sector turístico y su vulnerabilidad frente a crisis como esta. La situación actual podría generar consecuencias económicas aún mayores si no se toman medidas urgentes para restablecer la normalidad.\Ante esta situación crítica, Anato ha insistido en la necesidad de una intervención urgente del Gobierno Nacional. El gremio considera fundamental que el gobierno actúe para restablecer el orden público y garantizar la movilidad en toda la región. La prolongación de esta situación, advierte Anato, podría causar un impacto económico aún más severo, afectando no solo a las empresas turísticas, sino también a la economía local en general. Si bien se reconoce el derecho a la protesta como una parte fundamental de la sociedad, Anato recalca que este derecho no puede ejercerse de manera que afecte de forma prolongada servicios esenciales ni los derechos de terceros, como el libre tránsito y el derecho al trabajo. La estabilidad y el flujo continuo de turistas son cruciales para la prosperidad económica de la región, y cualquier interrupción, ya sea por bloqueos viales o por restricciones aéreas, debe abordarse con diligencia y compromiso por parte de las autoridades competentes. La solución a la crisis requiere una colaboración efectiva entre el gobierno, las autoridades locales y los representantes del sector turístico para minimizar el impacto y restaurar la confianza de los viajeros y los inversionistas





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