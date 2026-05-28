Crisis de orden público en Guaviare y campaña presidencial en la recta final

La agenda informativa de este jueves en Las 6 de las 6, de La FM, estuvo marcada por la crisis de orden público en Guaviare, la recta final de la campaña presidencial, los disturbios en universidades públicas y varios temas económicos y judiciales que concentran la atención nacional.

La agenda informativa de este jueves en Las 6 de las 6, de La FM, estuvo marcada por la crisis de orden público en Guaviare, la recta final de la campaña presidencial , los disturbios en universidades públicas y varios temas económicos y judiciales que concentran la atención nacional.

El primer tema abordado por Juan Lozano fue la escalada de violencia en Guaviare, donde continúan los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco y las estructuras de alias Calarcá. Según se expuso en el programa, la confrontación ya deja más de 50 muertos y refleja la disputa territorial por corredores estratégicos ligados a economías ilegales.

Durante la emisión se insistió en que la situación evidencia el debilitamiento de la presencia estatal en esa región del país. Lozano señaló que los grupos armados ilegales están librando una guerra a sangre y fuego para mantener el control de zonas clave como Barranco Colorado, en jurisdicción de San José del Guaviare. El segundo tema estuvo enfocado en la campaña presidencial y las actividades de los candidatos en la recta final hacia las elecciones.

Abelardo de la Espriella continuó su agenda desde Barranquilla, con reuniones políticas y entrevistas a medios de comunicación. Entre tanto, Paloma Valencia apareció junto a Juan Daniel Oviedo en el Chorro de Quevedo, en Bogotá, en un evento que pretendía convertirse en debate público. Por su parte, Iván Cepeda sostuvo encuentros con representantes del sector salud y habló sobre su experiencia personal tras ser diagnosticado con cáncer durante la pandemia del COVID-19.

Sergio Fajardo y Claudia López también avanzaron en recorridos por distintas regiones del país. En medio de la coyuntura electoral, Lozano destacó que este jueves vence el plazo para la inscripción de testigos electorales. Señaló que estas figuras serán fundamentales tanto para prevenir irregularidades como para evitar denuncias infundadas de fraude durante la jornada electoral. Otro de los temas que generó preocupación fue la situación en las universidades públicas.

La Universidad Nacional, sede Bogotá, activó alerta naranja luego del ingreso de encapuchados que obligaron a evacuar el edificio de Ciencias Humanas. Según denunció la institución, algunos de los involucrados portaban símbolos alusivos a disidencias de las FARC y organizaciones clandestinas. La universidad rechazó estos hechos y pidió preservar los campus como espacios académicos y de convivencia pacífica. Lozano advirtió que el clima político polarizado y las alteraciones del orden público están aumentando la tensión dentro de varias instituciones educativas.

En el espacio también se habló sobre el crimen de una bebé de seis meses en El Espinal, Tolima. Las autoridades investigan las circunstancias en las que la menor fue víctima de abuso sexual y posteriormente asesinada. El caso ha causado conmoción nacional y familiares cercanos están siendo interrogados para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, el programa abordó temas económicos y empresariales. Fenalco presentó un informe según el cual ocho de cada diez empresas han frenado contrataciones debido al incremento del salario mínimo.

Asimismo, se conoció que la junta directiva de Ecopetrol extendió por 30 días más la licencia de su presidente, Ricardo Roa, argumentando razones médicas, en medio de cuestionamientos sobre la situación de la compañía estatal





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