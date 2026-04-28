Crisis de pagos en clínicas de Barranquilla: médicos en protesta y pacientes afectados

El Colegio Médico del Atlántico denuncia retrasos en los pagos a médicos especialistas en varias clínicas de Barranquilla, lo que ha llevado a protestas y la suspensión de servicios no urgentes. La situación ha generado un colapso en la atención médica, con demoras en citas y cirugías.

La crisis de pagos en varias clínicas de Barranquilla sigue escalando, generando una situación crítica que afecta tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes.

El Colegio Médico del Atlántico ha emitido un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por la normalización de retrasos en los pagos a médicos especialistas, algunos de los cuales llevan meses sin recibir sus honorarios. Según la agremiación, varias Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y clínicas de la región justifican estos incumplimientos con argumentos como la falta de flujo de caja por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) o los retrasos en los giros del Adres, lo que ha llevado a carteras vencidas de hasta 120 días.

Esta situación se hizo evidente la semana pasada cuando un grupo de especialistas de la Clínica General del Norte paralizó sus actividades debido a la falta de pago, limitando la atención a casos de urgencia y postergando procedimientos programados. Además, se ha denunciado que la clínica adeuda alrededor de dos meses de salarios a los empleados de servicios generales.

Ante esto, el Colegio Médico del Atlántico ha exigido a las IPS y clínicas del departamento que regularicen los pagos pendientes, especialmente los correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, y ha solicitado a la Superintendencia Nacional de Salud que ejecute una vigilancia especial sobre las instituciones que, a pesar de recibir giros directos, mantienen moras prolongadas en los pagos a sus especialistas. En un intento por resolver la crisis, un grupo de médicos realizó un plantón frente a la Clínica General del Norte y posteriormente se reunió con la gerencia, aunque sin llegar a un acuerdo.

Uno de los galenos participantes, que prefirió mantener el anonimato, explicó que la reunión no fue fructífera y que no se estableció un cronograma de pagos por escrito. Los médicos han ratificado que mantendrán su protesta hasta que se llegue a un acuerdo formal, suspendiendo en el proceso cirugías programadas y consultas externas.

Por su parte, José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, ha señalado que la crisis ha agravado la situación en la Clínica General del Norte, donde los pacientes enfrentan demoras de hasta seis meses para obtener una cita con especialistas y reprogramaciones injustificadas de cirugías, lo que refleja un colapso en la atención médica





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