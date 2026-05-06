Crisis de Seguridad en Cárceles Colombianas por Amenazas de Los Pepes

Ataques armados en Barranquilla y Valledupar ponen en alerta máxima al Inpec tras amenazas de la banda Los Pepes para evitar el traslado de Digno Palomino.

La tensión en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia ha alcanzado niveles críticos tras la difusión de un video alarmante en el que presuntos integrantes de la organización criminal conocida como Los Pepes lanzan amenazas directas y explícitas contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec ).

Este material audiovisual, que ha circulado rápidamente en diversos canales, no solo representa una agresión verbal, sino que ha sido el preludio de acciones violentas coordinadas que buscan desestabilizar la gestión administrativa y operativa de las prisiones en todo el territorio nacional. La gravedad de estas amenazas ha puesto en alerta máxima a las autoridades, quienes ven en este movimiento una estrategia de intimidación a gran escala para coaccionar el accionar del Estado y debilitar la moral del personal encargado de la custodia de los internos.

Menos de veinticuatro horas después de que el video se hiciera público, la amenaza se materializó en ataques coordinados contra dos infraestructuras clave. En la ciudad de Barranquilla, la cárcel Modelo fue el escenario de una incursión violenta donde dos individuos que se desplazaban en una motocicleta pasaron a gran velocidad frente a las instalaciones y dispararon repetidamente contra la fachada del recinto.

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas mortales, pero el pánico se apoderó de quienes se encontraban en el lugar, evidenciando la vulnerabilidad de los perímetros externos. Casi de manera simultánea, un evento casi idéntico ocurrió en Valledupar, específicamente en la cárcel La Tramacúa, donde se registró un atentado con armas de fuego bajo una modalidad muy similar, lo que sugiere una planificación logística centralizada y una ejecución coordinada por parte de los perpetradores, quienes buscaban enviar un mensaje claro de poder y control.

El trasfondo de estos ataques parece estar vinculado a una estrategia denominada plan pistola, una táctica de terrorismo urbano y selectivo que Los Pepes estarían implementando para evitar el traslado de su máximo cabecilla, Digno Palomino. De acuerdo con las investigaciones preliminares y el análisis de inteligencia, la organización criminal busca generar un clima de inseguridad tan extremo que los funcionarios del Inpec se vean inhibidos o presionados para no ejecutar los movimientos de Palomino hacia otros centros carcelarios.

Esta situación revela la capacidad de infiltración y el alcance de los grupos armados ilegales, quienes intentan dictar las reglas del sistema penitenciario mediante el uso de la fuerza y la intimidación contra el personal civil y uniformados, desafiando la soberanía judicial del país. Ante este panorama, la dirección nacional del Inpec ha reaccionado declarando un estado de alerta preventiva en todos los centros de reclusión del país.

Se han impartido órdenes estrictas para extremar las medidas de seguridad no solo en los puntos de acceso y las garitas de vigilancia, sino también en el entorno inmediato de las cárceles. Un punto crítico de preocupación es el desplazamiento de los funcionarios fuera de sus jornadas laborales, ya que se teme que los perpetradores puedan ejecutar atentados contra los trabajadores en sus trayectos hacia sus hogares o en sus actividades cotidianas.

Por ello, se han recomendado protocolos de seguridad personal, cambios en las rutas de transporte y un seguimiento más riguroso de los desplazamientos del personal clave para evitar cualquier posible emboscada. Finalmente, el Gobierno Nacional y la administración del Inpec han asegurado que no escatimarán recursos ni esfuerzos en materia de prevención y protección. Se ha implementado un sistema de seguimiento estricto para garantizar que cada una de las medidas adoptadas sea cumplida rigurosamente en cada rincón del territorio colombiano.

La prioridad absoluta es salvaguardar la vida de los servidores públicos que operan el sistema carcelario, mientras se coordinan acciones conjuntas con la Policía Nacional y el Ejército para neutralizar las células operativas de Los Pepes. La situación permanece en desarrollo, y se espera que el despliegue de inteligencia permita desarticular los planes de ataque antes de que se produzcan tragedias humanas, reafirmando la autoridad del Estado sobre los centros de detención





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