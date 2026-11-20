Colombia niega rechazar cooperación militar con EE.UU. tras reportes de The New York Times, mientras el Congreso exige autorización constitucional.

El canciller Omar Bula afirmó categóricamente que el Congreso de la República es la única entidad capaz de autorizar operaciones conjuntas con fuerzas armadas extranjeras en territorio colombiano, durante una rueda de prensa en la que agradeció el respaldo de Estados Unidos contra el narcotráfico y el terrorismo. Este posicionamiento jurídico-político surge en medio de la intensa participación de Colombia en el Escudo de las Américas, una coalición multinacional de cooperación militar anunciada en marzo de 2026 y liderada por el presidente Donald Trump. A pesar de la urgencia en combatir el crimen organizado, Bula declaró que cualquier decisión del Ejecutivo en este contexto debe pasar necesariamente por la aprobación del legislativo, aunque espera que este trámite se resuelva con la mayor celeridad posible para no perder tiempo en la lucha contra la delincuencia.

Desmintiendo reportes de The New York Times

Las declaraciones del canciller Bula llegan inmediatamente después de que el diario The New York Times publicara un artículo titulado En un revés para la Administración Trump, donde aseguraba -citando fuentes de la Casa Blanca- que el presidente Abelardo de la Espriella no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para autorizar operaciones militares conjuntas con tropas estadounidenses en suelo patrio. Según esta publicación, la supuesta negativa de De la Espriella a la propuesta norteamericana obligó a modificar los planes del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien tenía previsto firmar ese mecanismo de cooperación durante su visita a Bogotá. El periódico afirmaba que la falta de apoyo legislativo llevó a Washington a descartar inicialmente la propuesta de cooperación directa.

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Posiciones oficiales y reacciones inmediatas

Ante la viralización del reportaje, el vocero oficial del Palacio de Nariño, Miller Soto, fue el primero en desmentir la información a través de la red social X (antiguo Twitter), indicando que lo que reporta The New York Times es absolutamente falso y que el gobierno colombiano no ha comunicado tal negativa a Washington. Acto seguido, el jefe de Estado, Abelardo De la Espriella, aclaró personalmente que es falsa la información publicada por el diario estadounidense, asegurando que no ha rechazado ninguna propuesta del gobierno del presidente Donald Trump. De la Espriella enfatizó que Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación sólida en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga, reafirmando que sus requerimientos se enfocan en fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública y no en solicitar la presencia de tropas extranjeras.

Rol del Congreso y contexto diplomático

No obstante, el ministerio del Interior confirmó a EL COLOMBIANO que este tema no estaba contemplado en la agenda legislativa actual, lo que refuerza la postura del canciller Bula sobre la necesidad de tramitar cualquier autorización. El funcionario estatal recordó que la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional es una competencia exclusiva del Congreso, un asunto que también fue reiterado por De la Espriella en su mensaje público. A pesar de estas aclaraciones, las fuentes consultadas por el diario estadounidense sugirieron que la ausencia de votos en el Congreso fue la razón principal para que la administración de Donald Trump reconsiderara la viabilidad inmediata de las operaciones conjuntas, generando un revés diplomático según sus propios informantes reservados.

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Visita de Pete Hegseth y alianzas regionales

Mientras tanto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó a Colombia el pasado miércoles sobre las 5:00 de la tarde para recibir honores militares y reunirse con la cúpula militar, de policía y la cartera de Defensa encabezada por el general (r) Jorge Mora. Durante su estadía, Hegseth buscaba respaldar la forma en que la Administración De la Espriella está enfrentando la delincuencia, llegando a asegurar que nunca han visto un compromiso tan grande por parte del gobierno colombiano. El funcionario estadounidense republicó el mensaje del presidente De la Espriella, añadiendo que las noticias falsas no pueden alterar una alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a ambos países, y confirmó que el Departamento de Defensa está con Colombia en todo momento para fortalecer la seguridad regional.

Implicaciones del Escudo de Las Américas

El general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa, sostuvo durante la reunión que vendrán más iniciativas para fortalecer la cooperación no solo entre Colombia y Estados Unidos, sino con los otros 19 países participantes que forman parte de la coalición Escudo de las Américas. Mora destacó que cuando hay cohesión, actitud y deseos de trabajar de manera mancomunada, se podrá derrotar el cáncer del narcotráfico que afecta a la región. Esta postura refleja la intención de avanzar en la estrategia multilateral acordada bajo el liderazgo de Donald Trump, buscando integrar capacidades tecnológicas, operacionales y de inteligencia para enfrentar un crimen organizado que trasciende fronteras, manteniendo siempre el respeto por la soberanía y las instituciones constitucionales colombianas.