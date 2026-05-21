Crisis diplomática: ordena salida al representante de Bolivia por 'reciprocidad' entre Colombia y Bolivia

La crisis diplomática entre Colombia y Bolivia suma un nuevo capítulo después de la expulsión de la embajadora colombiana en territorio boliviano. El Gobierno colombiano desarrolló una respuesta basada en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, ordenando a Ariel Percy Molina Pimentel la conclusión de sus funciones como Encargado de Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia.

Ariel Percy Molina Pimentel , que desempeñaba funciones como encargado de oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia, fue ordenado a salir como respuesta a la expulsión de la embajadora colombiana por parte del Gobierno boliviano.

Luego de la crisis diplomática entre las dos naciones, el Gobierno colombiano declaró principios fundamentales del derecho internacional, como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, y reiteró su compromiso de mantener canales abiertos. Aunque ambas naciones han tomado medidas equivalentes en la expulsión de sus representantes diplomáticos, el Gobierno colombiano matizó que no se trata de una ruptura definitiva de las relaciones bilaterales





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crisis Diplomática Vález Bolivia Gobierno Colombiano Avance Del Caso Decisión Del Gobierno Boliviano Injerencia Constante Ariel Percy Molina Pimentel Elizabeth García Carrillo Gustavo Petro Ministerio De Relaciones Exteriores Artículo 9 De La Convención De Viena Cancillería Industrias Energéticas Dolivas División De Oro Cooperación Entre Colombia Y Bolivia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bolivia expulsa a embajadora de Colombia tras declaraciones de Petro sobre crisis política: “persona ‘non grata’”La relación diplomática entre Colombia y Bolivia atraviesa un nuevo momento de tensión y se suma a la crisis con Ecuador. Esta vez, el Gobierno bolivi...

Read more »

Cinco claves para entender la grave crisis que sacude al Gobierno de Rodrigo Paz en BoliviaLo que comenzó como una protesta por una ley de tierras ha escalado hasta convertirse en una crisis política que pone contra las cuerdas al presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Read more »

Crisis política en Bolivia: recibe apoyo de EE.UU., tensión con Colombia y fuertes protestasBloqueos de carreteras y protestas se concentran en La Paz y El Alto.

Read more »

Se agrava crisis diplomática: Colombia expulsa a embajador de Bolivia como medida reciprocaBolivia expulsó al embajador colombiano tras una serie de palabras del presidente Gustavo Petro en defensa de Evo Morales, criticando las decisiones del gobierno actual.

Read more »