Crisis diplomática y desinformación: el video falso que tensó la relación entre Petro y Noboa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió por error un video manipulado con inteligencia artificial que atacaba al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, escalando una grave crisis diplomática marcada por acusaciones de narcotráfico y barreras comerciales.

El panorama diplomático entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos tras un incidente que involucra la desinformación y el uso malintencionado de la inteligencia artificial. El presidente colombiano, Gustavo Petro , se convirtió en protagonista de una polémica internacional al difundir en su cuenta personal de la red social X un video que, bajo una apariencia de veracidad técnica, resultó ser un montaje de carácter falso.

Este material utilizaba la imagen corporativa y la escenografía de Noticias Telemundo para validar una supuesta investigación sobre vínculos entre el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, y figuras criminales como alias El Negro Willy, sugiriendo incluso financiamientos ilícitos durante la campaña electoral de 2023. La respuesta de la cadena de noticias no se hizo esperar, emitiendo un comunicado contundente en el que desmentían categóricamente la autoría del clip, subrayando que el contenido fue alterado mediante herramientas avanzadas de deepfake sobre una transmisión original del pasado 23 de marzo. Este suceso ocurre en un clima de hostilidad exacerbada entre ambos jefes de Estado. El conflicto, que comenzó con cruces de declaraciones sobre la seguridad en la frontera y la lucha contra el narcotráfico, escaló de manera alarmante cuando el presidente Noboa insinuó en una entrevista que Petro mantenía nexos indirectos con el círculo cercano del temido capo alias Fito, líder de la banda Los Choneros. Ante estas graves acusaciones, el Gobierno de Colombia ha anunciado que emprenderá acciones legales por difamación contra el mandatario ecuatoriano. Mientras tanto, en los pasillos gubernamentales de Bogotá, se ha intentado matizar el error del presidente Petro argumentando que su cuenta es gestionada personalmente y que, tras la verificación del engaño, se procedió a la eliminación inmediata de la publicación. Sin embargo, el daño diplomático es evidente, pues la crisis ha derivado en la retirada mutua de embajadores y la imposición de barreras comerciales con aranceles que alcanzan cifras del 100 por ciento, afectando gravemente las relaciones bilaterales. La proliferación de tecnologías de generación de contenido por inteligencia artificial plantea desafíos inéditos para la seguridad nacional y la estabilidad democrática en la región. La capacidad de clonar voces y movimientos con una precisión milimétrica permite que noticias falsas se propaguen con una velocidad asombrosa antes de que puedan ser verificadas por los medios de comunicación legítimos. El caso del video falso de Telemundo subraya la fragilidad del discurso público cuando las herramientas digitales de manipulación caen en manos de actores que buscan desestabilizar o difamar. A medida que se acerca una supuesta reunión entre delegaciones de ambos países, que algunos sectores esperan que ocurra pronto para desactivar la tensión, la desconfianza persiste. Este episodio no solo es un llamado de atención sobre la necesidad de verificar rigurosamente la información, sino también una evidencia de cómo la tecnología, cuando es mal utilizada, puede ser un catalizador peligroso para convertir disputas políticas en fracturas diplomáticas irreconciliables entre naciones hermanas





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