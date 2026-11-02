Experto señala que la política keynesiana actual colapsa la economía. Es vital que el Estado intervenga, devalúe la moneda y reduzca el déficit fiscal para restaurar el crecimiento.

La economía nacional enfrenta un punto de inflexión crítico debido a la aplicación inadecuada de herramientas keynesianas de demanda en un entorno caracterizado por una escasez estructural de oferta. Este desequilibrio fundamental ha desencadenado una espiral negativa que amenaza con el colapso total del sistema financiero y productivo del país.

El Error del Modelo Keynesiano Actual

La causa raíz de la actual inestabilidad reside en el intento de corregir una economía con oferta limitada y demanda superior utilizando instrumentos diseñados para estimular la demanda. Este enfoque inverso no ha generado el crecimiento esperado, sino que ha exacerbado las tensiones existentes en el mercado interno y externo.

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El sistema económico mundial opera bajo la lógica de la oferta y la demanda agregada, y en el caso específico de este escenario, existe un desequilibrio claro donde la oferta agregada se mantiene por debajo de la demanda agregada. Intentar igualar estas variables mediante estímulos a la demanda solo profundiza la brecha y debilita la capacidad productiva del país.

No existe ningún mecanismo de mercado natural que pueda corregir este desajuste por sí solo. La igualdad entre oferta y demanda no se alcanza mediante fuerzas libres cuando existe un déficit estructural, sino que requiere una intervención directa y decisiva del Estado para reorientar los incentivos económicos y financieros.

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La Intervención Estatal como Única Salida

Para evitar el colapso, es imperativo que el Estado intervenga de manera drástica en el mercado monetario y cambiario. La solución inmediata y única viable consiste en bajar la tasa de interés de referencia, devaluar la moneda nacional y reducir significativamente el déficit fiscal para restaurar el equilibrio.

La estrategia correcta implica invertir la lógica actual: se necesita una oferta mayor que la demanda y un ahorro que supere a la inversión actual. Lograr esto requiere devaluar la moneda para hacer los productos nacionales más competitivos y elevar la tasa de ahorro interno para financiar la producción.

La elevación previa de las tasas de interés, tanto de referencia del Banco de la República como las de los TES determinados por el Ministerio de Hacienda, ha tenido el efecto contrario al buscado. Esta política ha inducido la entrada de capitales especulativos que revaluaron la moneda, encareciendo las exportaciones y reduciendo la competitividad.

Círculo Vicioso y Posiciones de los Actores

Se ha configurado un círculo perverso donde la revaluación de la moneda reduce la tasa de ahorro y frena el crecimiento económico, mientras que la disminución del ahorro y la falta de crecimiento acentúan aún más la revaluación, creando un bucle destructivo de estancamiento.

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El mercado no está conduciendo a un estado saludable, sino a una revaluación dañina que se refuerza con una caída acelerada del ahorro. Esta dinámica combina dos factores negativos que juntos conducen inevitablemente al colapso económico si no se interviene con rapidez y determinación política.

Existe un conflicto directo de opiniones con el FMI y las instituciones financieras actuales. Mientras el Fondo Monetario Internacional y algunas autoridades sugieren mantener o subir tasas para defender la moneda, los expertos advierten que esta postura ignora la realidad de la oferta limitada y acelera la crisis.

Impacto Concreto y Próximos Pasos

La intervención debe centrarse en bajar la tasa de interés de referencia del Banco de la República y ajustar los instrumentos del Ministerio de Hacienda para devaluar la moneda. Este movimiento drástico es el único camino para elevar el ahorro y reactivar el crecimiento económico real.

La tarea no la hace el mercado, sino el Estado. Sin esta intervención correctiva, la economía entrará en un estado irreversible de desequilibrio. La prioridad inmediata debe ser corregir la política monetaria para alinear los incentivos con la necesidad de aumentar la oferta interna.