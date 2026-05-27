Crisis educativa en Bolívar: Inseguridad deja un constante déficit de maestros en colegios públicos

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ha denunciado que la crisis de orden público en el sur del departamento ha generado un déficit permanente de maestros en colegios públicos, afectando directamente a niños y jóvenes que quedan sin clases. El mandatario ha destacado que, aunque el Ministerio de Educación autorizó contrataciones exprés al inicio del año escolar, estas resultan insuficientes porque cada día surgen nuevas vacantes. Además, ha propuesto soluciones para enfrentar esta situación.

El gobernador de Bolívar , Yamil Arana, ha alertado sobre la situación de crisis en el ámbito educativo en el sur del departamento, donde la inseguridad ha provocado un constante déficit de maestros en los colegios públicos .

Según el mandatario, más de 100 vacantes se mantienen abiertas de manera permanente, afectando directamente a los niños y jóvenes que quedan sin clases. Este problema se debe a varios factores, como la llegada de docentes desde otras regiones que solicitan traslados al conocer las condiciones de inseguridad, y maestros que han recibido amenazas directas, lo que ha llevado a muchos a abandonar sus puestos.

El gobernador ha destacado que, aunque el Ministerio de Educación autorizó contrataciones exprés al inicio del año escolar, estas resultan insuficientes porque cada día surgen nuevas vacantes.

'Son prácticamente permanentes', advirtió, y propuso al Ministerio de Educación permitir a los entes territoriales realizar contrataciones ágiles de manera permanente y descentralizada. Además, sugirió que en los concursos del sistema maestro se exija que los aspirantes residan cerca de las plazas ofertadas, para evitar que los nombrados abandonen el cargo poco después de asumirlo.

'Necesitamos que los niños no se queden sin clases', subrayó, al reiterar que la crisis educativa en Bolívar está directamente ligada a la situación de orden público que golpea a las comunidades del sur del departamento





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