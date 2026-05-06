Crisis en Alianza Verde por Impugnación de Apoyo a Iván Cepeda

La congresista Catherine Juvinao recurre al CNE para anular la resolución que obliga a Alianza Verde a apoyar la candidatura de Iván Cepeda, abogando por la libertad de los militantes.

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao , ha tomado una decisión jurídica trascendental al presentar un recurso formal ante el Consejo Nacional Electoral ( CNE ). El objetivo primordial de esta acción es impugnar la resolución interna de su colectividad, Alianza Verde , la cual oficializó el respaldo a las candidaturas de Iván Cepeda y Aida Quilcué para la primera vuelta de los comicios presidenciales programados para el 31 de mayo.

Para la congresista, esta medida administrativa representa una transgresión a los principios democráticos internos y una violación directa de los estatutos que rigen al partido, por lo que considera que el CNE es la única instancia capaz de brindar una salvaguarda efectiva frente a lo que describe como un atropello a la voluntad de los militantes. En el marco de su solicitud, Juvinao ha pedido expresamente que el alto tribunal electoral suspenda de manera provisional los efectos de la resolución 01 de 2026 mientras se lleva a cabo el estudio detallado de la solicitud formal.

La legisladora argumenta que es imperativo liberar las credenciales y la voluntad de la militancia del Partido Verde, permitiendo que los miembros puedan brindar su apoyo a candidatos que se ubiquen en el espectro del centro y la centroizquierda. En este sentido, destacó la importancia de figuras como Sergio Fajardo y Claudia López, a quienes definió como líderes históricos y legítimos de la organización, sugiriendo que el partido no puede cerrar las puertas a quienes han construido la identidad de Alianza Verde a lo largo de los años.

El conflicto se intensificó luego de que el pasado 24 de abril se emitiera la resolución que vinculaba al partido con la campaña de Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico, bajo la denominación de la Coalición Alianza por la Vida. Este acuerdo político y programático no solo orientó a la militancia en todas las regiones del país a sumarse activamente a dicha coalición, sino que, en la práctica, estableció un veto implícito hacia cualquier otra aspiración presidencial, incluyendo las de López y Fajardo.

Según Juvinao, el comité de avales estaba plenamente consciente de su tendencia política desde que se avaló su segunda aspiración a la Cámara, lo que hace que la imposición actual sea aún más contradictoria con la pluralidad que el partido dice defender. Esta situación ha desencadenado una crisis interna sin precedentes, evidenciando fracturas profundas entre las diversas alas de la colectividad.

Otras figuras prominentes, como la senadora Angélica Lozano, han manifestado su descontento, calificando la resolución como un golpe devastador al espíritu del partido y denunciando una restricción sistemática de la libertad política de sus integrantes. A este sentimiento se han sumado Katherine Miranda y Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, quienes comparten la visión de que la directiva está ignorando el respeto a las minorías internas.

La tensión ha llegado a tal punto que algunos miembros han sugerido la escisión política del partido, mientras que la propia Juvinao ha llegado a expresar en redes sociales su intención de votar por Paloma Valencia, evidenciando que el descontento ha superado los límites de la negociación interna y ha derivado en una ruptura ideológica abierta





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