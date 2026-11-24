Conflicto abierto entre Luis Fernando Suárez y Alejandro Arbeláez define la lucha interna en Antioquia sobre la alianza con Aníbal Gaviria para 2027.

Las tensiones internas en el Centro Democrático alcanzaron un punto crítico tras una propuesta de posible alianza con Aníbal Gaviria para las elecciones de 2027. Este escenario político derivó en una confrontación directa y pública entre Luis Fernando Suárez, exsecretario de Gobierno de Antioquia, y Alejandro Arbeláez, exgerente de Hidroituango y precandidato a la Gobernación por dicha colectividad.

El cruce de acusaciones comenzó el pasado lunes, en el marco del debate sobre las alianzas del uribismo antioqueño. Aunque Aníbal Gaviria aún no ha oficializado su candidatura para el próximo año, fuentes cercanas a su entorno indican que es 99% seguro que participará de los comicios, ya sea para la Alcaldía o la Gobernación.

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Origen de la controversia política

La disputa se intensificó cuando el representante a la Cámara por Antioquia, Andrés Guerra, propuso no descartar una alianza con Gaviria u otros sectores. Esta declaración generó suspicacia entre copartidarios y motivó a Alejandro Arbeláez a instar públicamente a su partido a no abrirle las puertas al exgobernador.

Arbeláez publicó un fragmento del discurso de Gaviria del 19 de octubre de 2022, pronunciado al inicio del gobierno de Gustavo Petro. En dicho video, se observa al exmandatario apoyando el proyecto de convertir a Colombia en una Potencia Mundial de la Vida, lo cual Arbeláez calificó como un acto de sumisión a Petro.

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Defensa de Luis Fernando Suárez

Luis Fernando Suárez, quien se desempeñó como secretario de Gobierno durante el periodo de Gaviria y fue gobernador encargado, salió en defensa de su mentor. Suárez acusó a sus oponentes de actuar con nerviosismo y desesperación, advirtiendo que su sectarismo podría hacer perder la gobernación de las manos.

El exfuncionario afirmó que el único interés de quienes lo critican son los privilegios personales y el dinero. Suárez señaló que están pasando del anonimato al desprestigio, criticando la falta de visión estratégica de sus adversarios dentro del partido.

Represalia y acusaciones cruzadas

Alejandro Arbeláez respondió a Suárez, señalando que fue su partido quien perdió la gobernación en 2023 debido al silencio cómplice con los hermanos Daniel y Miguel Quintero y con el presidente Petro. Arbeláez acusó a la administración anterior de excesos burocráticos, falta de resolución del hambre y tibieza en la defensa de los intereses antioqueños.

El precandidato aseguró que proyectos como el Túnel del Toyo no serían realidad si ellos estuvieran aún en el poder. Arbeláez criticó el cambio de discurso ocurrido durante la campaña, cuando la situación se volvió crítica para sus oponentes, destacando la falta de resolución de problemas sensibles.

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Escalada personal y negación formal

La confrontación derivó en ataques personales cuando Suárez mencionó una supuesta carta de recomendación solicitada por Lina Cuartas, esposa de Arbeláez, a Gaviria en 2007 para estudiar en Canadá. Suárez tildó estas acciones de volteretas políticas, señalando la contradicción entre su pasado y su actual posicionamiento.

Alejandro Arbeláez calificó la mención a su esposa como una bajeza y negó rotundamente haber estudiado en Canadá. Arbeláez recordó que para 2007 ya contaba con dos especializaciones, dos maestrías y un doctorado, y que estaba comprometido trabajando con Álvaro Uribe en el Palacio de Nariño.

Devolución de la acusación

Arbeláez desafió a Suárez a encontrar dicha carta de recomendación, ofreciendo renunciar a cualquier aspiración pública de inmediato si la evidencia existe. En caso contrario, exigió que Suárez reconozca públicamente su error, defendiendo el honor de su esposa como una periodista honrada y brillante.

El precandidato afirmó que meterse con la familia no honra la política seria que Antioquia necesita. Este enfrentamiento marca un nuevo capítulo en la búsqueda de candidatos y redefine las alianzas estratégicas para las futuras elecciones regionales y nacionales en Colombia.