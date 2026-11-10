Crisis en Colombia: Trés meses del terremoto revelan déficit de 50 billones en reconstrucción

La Defensoría del Pueblo alerta que faltan 50,08 billones para la reconstrucción post-terremoto en Colombia. Más de 700.000 personas enfrentan falta de vivienda y ayuda insuficiente tras tres meses.

Se cumplen tres meses desde el devastador terremoto que sacudió a Colombia el martes 10 de noviembre, un evento que dejó un saldo trágico y una crisis humanitaria en ciernes. La Defensoría del Pueblo ha emitido un severo alegato sobre la lentitud de los procesos de ayuda, señalando que los derechos de los damnificados están siendo vulnerados por la falta de recursos adecuados. Aunque han pasado los meses, la situación para las familias afectadas sigue siendo crítica y la reconstrucción apenas comienza a vislumbrarse.

Deficit financiero de 50,08 billones

El principal obstáculo para la recuperación es una brecha financiera masiva. Según el balance detallado de la Defensoría con corte al 3 de noviembre, se estima que el costo total del proceso de recuperación asciende a 58,29 billones de pesos. Sin embargo, hasta la fecha solo se han identificado 8,21 billones en recursos asignados o comprometidos. Esto deja un déficit insalvable de 50,08 billones que pone en riesgo la viabilidad de las obras de reconstrucción y la atención inmediata a las víctimas.

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Impacto social y datos de la UNGRD

Las cifras humanas y materiales del desastre son alarmantes y siguen creciendo. La entidad gubernamental reportó 776.119 personas afectadas, organizadas en 363.791 familias enteras. En cuanto a la infraestructura residencial, 104.049 viviendas son actualmente inhabitables, 19.149 han sido destruidas por completo y 119.748 presentan daños estructurales graves. Los datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), actualizados al 27 de octubre, confirman 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas, lo que intensifica la urgencia de la respuesta estatal.

Fallas críticas en el Registro Único de Damnificados

La burocracia se convierte en una barrera adicional para el acceso a la ayuda. La Defensoría del Pueblo identificó fallos graves en el Registro Único de Damnificados (RUD), herramienta indispensable para recibir subsidios. No existe una ruta clara ni generalizada que permita incorporar nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños posteriores a la fecha de cierre oficial. Esta rigidez administrativa impide que numerosas familias afectadas accedan a sus derechos, perpetuando la indefensión y la pobreza en las zonas golpeadas por el sismo.

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Inconsistencias en vivienda y subsidios

La clasificación de habitabilidad y el pago de apoyos económicos presentan retrasos significativos. En Risaralda, se han reportado más de 70.000 inconsistencias en los registros. Específicamente, con corte al 7 de octubre, 3.098 familias en Pereira aún no recibían el beneficio correspondiente. Además, el subsidio de arrendamiento, fijado en 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses, es insuficiente frente a los tiempos estimados de reconstrucción, que podrían extenderse entre 12 y 18 meses. La escasez de viviendas ha obligado a algunas familias a regresar a lugares inseguros o a permanecer en albergues temporales.

Colapso en servicios de salud y educación

La infraestructura crítica ha sufrido daños severos. La Defensoría contabilizó afectaciones en 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios. En el sector salud, el Hospital La Misericordia en Calarcá opera con un 50% menos de capacidad en personal e infraestructura, mientras que el Hospital Universitario San Jorge suspendió servicios. En educación, el 15 de octubre, 69.106 de 121.175 estudiantes afectados en el Valle del Cauca seguían en modalidad no presencial, y en Calarcá, más de 1.000 alumnos aprendían en carpas sin servicios básicos adecuados, exacerbando la crisis social.