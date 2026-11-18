El canciller Omar Bula y la congresista Luz Verónica Estrada protagonizaron un intenso debate por control político en la Cámara de Representantes este martes.

El canciller Omar Bula y la representante Luz Verónica Estrada del Pacto Histórico por Antioquia protagonizaron un debate de control político intenso en la Cámara de Representantes. Este encuentro en la Comisión Segunda tuvo lugar este martes para evaluar las decisiones de política exterior adoptadas durante los primeros 100 días del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Discusión técnica sobre elementos químicos

El momento más destacado ocurrió cuando Luz Verónica Estrada corrigió al canciller por referirse al manganeso como una tierra rara. La congresista señaló que el elemento químico en cuestión es en realidad un material alcalinotérreo. Estrada aprovechó esta precisión científica para reprochar las decisiones del ministro en materia de defensa nacional y seguridad pública.

Also read Gustavo Petro niega reunión con Jaime Estrada en Manta ante acusaciones de Daniel Noboa

Replicas sobre responsabilidad y terminología

Omar Bula respondió asegurando que varios interrogantes ya habían sido atendidos en su presentación inicial. El canciller criticó la falta de pruebas y la poca escucha en el debate, notando la intensidad de las ánimos. Bula aclaró que su referencia era al manganeso y no al magnesio, corrigiendo también la expresión irresponsabilidad utilizada por la legisladora.

Advertisement

Enfoque en acuerdos contra crimen transnacional

El jefe de la diplomacia pidió evitar las minucias técnicas para centrarse en construir acuerdos contra amenazas criminales. Bula defendió la cooperación con Estados Unidos y otros gobiernos regionales para combatir estructuras ilegales. Subrayó que el carácter transnacional de estos delitos requiere coordinación internacional urgente y efectiva.

Impacto en la soberanía territorial nacional

El ministro informó que los grupos ilegales controlan cerca de una tercera parte del territorio colombiano. Bula sostuvo que estas zonas están bajo la soberanía de las organizaciones criminales, no del Estado. Defendió los acuerdos de cooperación como necesarios para recuperar el control territorial frente a este desafío militar y social.