El subgerente de proyectos dimite tras detectar irregularidades en la contratación de la Ruta del Arroz en La Mojana y mantener fuertes diferencias con la gerencia.

El escenario administrativo del Gobierno nacional se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público tras confirmarse la renuncia de Jhonattan Duque , quien hasta hace poco se desempeñaba como el subgerente de proyectos del Fondo Adaptación .

Este anuncio, realizado el pasado 6 de mayo, ha generado una onda de choque dentro de la entidad, ya que Duque es reconocido ampliamente por su sólido perfil técnico y su destacada trayectoria previa en el Departamento Nacional de Planeación. Su salida se hará efectiva el próximo 31 de mayo, dejando un vacío en una posición crítica para la ejecución de obras de infraestructura resiliente en el país.

Este movimiento no es visto como una transición rutinaria, sino como el síntoma de una crisis interna profunda que pone en duda la coordinación entre la dirección técnica y la gerencia administrativa de la institución, sugiriendo que existen tensiones no resueltas en la cúpula del organismo. Las razones detrás de esta dimisión apuntan a discrepancias fundamentales y severas con la gerente de la entidad, Angie Rodríguez.

Según diversas fuentes cercanas a la operación del Fondo Adaptación, el conflicto se originó a partir de una serie de alertas técnicas emitidas por Duque. Estas advertencias se centraban específicamente en la gestión de proyectos estratégicos y, muy especialmente, en la falta de transparencia en los procesos de contratación pública. El punto más crítico de esta disputa ha sido el contrato relacionado con la Ruta del Arroz, una obra vital para la región de La Mojana.

Duque habría detectado situaciones irregulares en la ejecución de este convenio, lo que lo llevó a cuestionar la legalidad y la eficiencia de los procesos actuales. Esta situación genera una honda preocupación en los sectores civiles y gubernamentales que vigilan el destino de los recursos destinados a la mitigación del cambio climático y la infraestructura social, sugiriendo que los intereses técnicos podrían estar siendo subordinados a decisiones administrativas cuestionables que ponen en riesgo la inversión estatal.

La trayectoria de Jhonattan Duque añade un peso significativo a sus denuncias, ya que no es un funcionario improvisado en el ámbito del control y la transparencia. Durante su gestión bajo el liderazgo de Alexander López, Duque fue la pieza clave en la conducción de investigaciones exhaustivas que hoy permiten a la Fiscalía General de la Nación perseguir un desfalco multimillonario que afectó los recursos públicos.

Su capacidad para desentrañar redes de corrupción y su rigor en el análisis de contratos públicos lo han posicionado como un referente en la lucha contra la malversación de fondos estatales. Además de su paso por el DNP, Duque también ejerció un liderazgo estratégico en la Vicepresidencia de la República, donde consolidó su experiencia en la coordinación de políticas públicas y la supervisión de proyectos de alto impacto nacional, lo que valida su capacidad para identificar anomalías donde otros podrían ignorarlas.

El retiro voluntario de un funcionario con este bagaje deja en el aire interrogantes inquietantes sobre el estado actual de los controles internos en el Fondo Adaptación. Surge la duda razonable de si las voces técnicas, aquellas encargadas de garantizar que cada peso invertido se traduzca en beneficio real para las comunidades vulnerables, están encontrando el espacio necesario para operar o si, por el contrario, están siendo silenciadas cuando sus hallazgos chocan con la agenda de la alta gerencia.

La Mojana, una región históricamente olvidada y azotada por desastres naturales, no puede permitirse que la Ruta del Arroz se convierta en otro caso de corrupción institucional. La salida de Duque es un llamado de atención sobre la necesidad de blindar los procesos técnicos frente a cualquier presión política o administrativa para asegurar que la lucha contra la corrupción no sea solo un discurso, sino una práctica real y efectiva en todas las entidades del Estado colombiano





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