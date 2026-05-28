Crisis en el Golfo Pérsico: Estados Unidos e Israel bombardean Irán y asesinan al líder supremo

La crisis en el Golfo Pérsico ha alcanzado un punto crítico con la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y el bombardeo de una escuela en el sur del país.

La crisis en el Golfo Pérsico ha alcanzado un punto crítico con la muerte del líder supremo de Irán , Alí Jameneí , y el bombardeo de una escuela en el sur del país.

Estados Unidos e Israel han lanzado una serie de ataques contra Irán, incluyendo el bombardeo de una escuela que ha dejado decenas de víctimas, la mayoría niñas. Irán ha respondido con misiles y drones contra Israel y países vecinos, y ha bloqueado el estrecho de Ormuz. La situación se ha complicado aún más con la participación de otros actores, como el grupo armado islamista chií con base en el Líbano, Hizbulá, que ha atacado el norte de Israel.

La OTAN ha movilizado fuerzas europeas para proteger a Chipre de los ataques de drones. Un submarino de EE. UU. ha hundido el buque iraní 'IRIS Dena' frente a Sri Lanka, provocando 86 muertos. La OIEA ha afirmado que no tiene evidencias de que Irán tuviera un plan para construir una bomba atómica.

Las defensas aéreas de la OTAN han derribado un misil disparado desde Irán que se dirigía hacia Turquía. Tres barcos han sido atacados en el estrecho de Ormuz. Irán ha cifrado en 1.230 los fallecidos producto de los ataques realizados por los Ejércitos de Estados Unidos e Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que solo aceptará una 'rendición incondicional' de Irán y se ha producido la peor oleada de bombardeos.

Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, ha sido elegido como el nuevo líder supremo de Irán. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado una misión internacional 'defensiva' para abrir el estrecho de Ormuz. El Gobierno de Irán ha lanzado su oleada de ataques 'más dura y devastadora' contra Israel y el Golfo, al tiempo en que han sido atacados tres barcos, entre ellos el granelero griego 'Star Gwyneth'.

Mojtaba Jameneí ha dirigido por escrito por primera vez a la nación y ha prometido vengar a los asesinados. Estados Unidos ha confirmado la muerte de seis soldados en el avión cisterna KC-135 estrellado en Irak. EE. UU. ha atacado la isla iraní de Jarg, centro de la industria petrolera.

La Guardia Revolucionaria ha anunciado nuevas oleadas de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses. Israel ha matado al jefe de la seguridad nacional de Irán y mano derecha del difunto Jameneí, Alí Lariyani, y al comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani. Donald Trump ha respondido a Irán que no tiene miedo a otro Vietnam en caso de incursión terrestre y ha dicho que la OTAN comete 'un error muy tonto' por no apoyarlo.

El gobierno de Israel ha atacado Pars Sur, parte del mayor yacimiento de gas del mundo, y ha matado al ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib. Irán ha respondido con ataques contra EAU y Catar, incluido a la refinería de Ras Laffan, la principal instalación de gas natural licuado del país. Irán ha lanzado ofensivas contra estructuras energéticas en Arabia Saudí, Catar y Kuwait, y contra la Quinta Flota de EE. UU.

Donald Trump ha dado un ultimátum de 48 horas a Irán para que abra Ormuz bajo amenaza de atacar plantas energéticas y puentes. Irán ha denunciado un ataque contra la instalación nuclear de Natanz. Donald Trump ha pospuesto el último y ha dicho que Irán quiere llegar a un acuerdo en los próximos cinco días. Irán lo ha negado.

El Gobierno de Irán ha rechazado la propuesta estadounidense y ha presentado otra. Donald Trump ha extendido hasta el 6 de abril el plazo para que Irán reabra Ormuz y ha suspendido los ataques a instalaciones energéticas iraníes hasta entonces. Pakistán ha actuado de intermediario de conversaciones indirectas. El Parlamento iraní ha debatido la salida del Tratado de No Proliferación Nuclear y un proyecto de ley para cobrar peaje en Ormuz.

Un helicóptero MH-60R Sea Hawk se ha acercado al USS Delbert D. Black (DDG 119) después de patrullar el mar Arábigo en apoyo al bloqueo de Estados Unidos contra Irán. /EFE-CENTCOM. Donald Trump ha dicho que Irán le ha pedido un alto el fuego e Irán lo ha negado. Estados Unidos ha afirmado que atacará Irán con 'mucha fuerza' durante las próximas dos semanas.

Irán ha derribado un caza estadounidense con dos militares a bordo. Otro avión estadounidense se ha estrellado en Ormuz. Donald Trump ha pospuesto 24 horas el ultimátum. Irán ha negociado con Omán un 'protocolo' para transitar por el estrecho de Ormuz.

Irán ha confirmado el bombardeo a la petroquímica de Pars Sur. Donald Trump ha advertido que 'esta noche morirá toda una civilización', horas antes de que expire el ultimátum que había dado a Teherán para reabrir el estrecho. Se ha pactado un alto el fuego de dos semanas y la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, gracias a la mediación de Pakistán. Irán ha elevado a más de 3.000 los muertos.

La tregua acordada por EE. UU. e Irán pende de un hilo por los ataques de Israel al Líbano. Se ha celebrado en Islamabad la primera ronda de conversaciones directas entre delegaciones estadounidenses e iraníes, bajo mediación paquistaní, que ha fracasado por diferencias sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz





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