El análisis de la política científica en Colombia revela que el enfoque exclusivo en patentes o equidad es insuficiente. Se necesita una estrategia que integre investigación básica, innovación económica y justicia social para el Ministerio de Ciencia.

La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia generó una expectativa inicial de consolidar una política científica integral capaz de impulsar el conocimiento, el desarrollo económico y la equidad social. Sin embargo, los cambios de enfoque abruptos entre diferentes administraciones y la falta de una visión sistémica han dejado interrogantes críticos sobre el rumbo futuro de la ciencia en el país.

Trés pilares esenciales para la política científica

Existe al menos tres maneras fundamentales de entender la ciencia que un ministerio del ramo debería impulsar simultáneamente para garantizar su efectividad. La primera concepción es la ciencia como búsqueda del conocimiento, definida como una exploración de la verdad siempre inacabada que posee valor intrínseco por sí misma.

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La segunda perspectiva considera la ciencia como un motor del desarrollo económico, capaz de generar tecnología, innovación y productividad significativa para el nation. La tercera visión entiende la ciencia como una capacidad esencial para reducir las inequidades sociales y avanzar hacia el desarrollo humano y la justicia social.

Ninguna de estas dimensiones basta por sí sola, y un país que apuesta exclusivamente por una de ellas termina empobreciendo las demás. Por eso, resulta fundamental detenerse en el giro tan abrupto que ha dado la gestión actual del Ministerio de Ciencia.

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El error de medir el éxito solo por patentes

La administración anterior apostó sobre todo por el tercer eje, centrado en la ciencia al servicio de la equidad y de los territorios. Fue una apuesta legítima, pero descuidó en buena medida la investigación básica y el desarrollo tecnológico conectado con el aparato productivo, elementos igualmente indispensables para el progreso.

A estos desafíos estructurales se sumaron problemas que el ministerio arrastra desde siempre, empezando por la debilidad crónica de sus recursos y continuando con debilidades estratégicas que ningún gobierno ha logrado resolver eficazmente. La nueva administración ha virado con fuerza hacia el segundo eje, priorizando la innovación tecnológica.

El discurso gubernamental gira ahora en torno a la generación de patentes y a la ciencia como motor económico principal. El problema central no es reconocer ese papel real y necesario, sino la forma restrictiva de medirlo. Las patentes han empezado a aparecer como la métrica central del éxito, lo cual representa un error conceptual grave.

Las patentes son un producto científico relevante en algunas disciplinas específicas, pero no en todas, y no constituyen la única expresión del valor científico ni del impacto social del conocimiento. Gran parte de lo que transforma a un país no se patenta, como el conocimiento que orienta una política pública o el que evalúa un programa de salud.

La conexión perdida entre descubrimiento y aplicación

Hay un malentendido compartido por ambas visiones actuales sobre innovación y desarrollo económico, que no dependen únicamente de la investigación básica. Entre un hallazgo científico y su impacto real medían procesos largos de escalamiento, regulación, evaluación, mercadeo y adopción social.

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En el caso específico de los medicamentos, ese camino puede tomar más de una década y exige un ecosistema robusto de universidades, laboratorios, empresas, agencias regulatorias, sistemas de salud y financiadores que sostengan el esfuerzo en el tiempo.

Esperar resultados económicos inmediatos sin construir previamente ese ecosistema es condenar la apuesta científica a la frustración de un solo cuatrienio electoral. Tanto la propuesta anterior como la actual dejan atrás la investigación básica, la cual debería estar mejor conectada con toda la cadena que lleva del laboratorio a la innovación.

En el caso colombiano, esa conexión debe dirigirse necesariamente hacia la salud pública, siguiendo los modelos de ecosistema más exitosos internacionalmente. Pero esa conexión no puede hacerse a costa de su financiación ni de su autonomía intelectual.

Perspectiva futura del Ministerio de Ciencia

En el camino actual se descuidan otras dimensiones igual de importantes, como el conocimiento que tiene valor social, la ciencia como motor de transformación de las comunidades, su vínculo con el desarrollo y, por supuesto, el valor del conocimiento en sí mismo.

De fondo sigue abierta una pregunta crítica: qué es lo que debe aportar el Ministerio de Ciencia a la sociedad colombiana. Este ministerio no debería ser el único, y ojalá ni siquiera el principal, financiador de la ciencia en el país, sino un coordinador de un ecosistema más amplio.