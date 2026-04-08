Crisis en el Sistema de Salud Colombiano: Acceso Limitado, Gasto Desorbitado y Déficits Estructurales

Un informe de la Defensoría del Pueblo revela una grave crisis en el sistema de salud colombiano, con un aumento significativo de tutelas, un incremento del gasto de los hogares y deficiencias en el acceso a los servicios médicos. El documento destaca las barreras que enfrentan grupos vulnerables, como mujeres y personas en zonas rurales, y expone la problemática en EPS como Nueva EPS.

De los 1,2 millones de tutelas presentadas el año pasado en Colombia, un asombroso 378.895, representando casi una de cada tres, se centraron en la defensa del derecho fundamental a la salud. Este dato, revelado en un informe de la Defensoría del Pueblo en el contexto del Día Mundial de la Salud, pone de manifiesto una crisis profunda en el acceso a los servicios sanitarios.

Las mujeres, las poblaciones de zonas rurales, los adultos mayores y los hogares encabezados por mujeres son los grupos más afectados, enfrentando barreras significativas para acceder a la atención médica. El informe detalla la gravedad de la situación, destacando la doble exclusión que sufren las poblaciones de territorios pobres y dispersos, quienes se enfrentan tanto a obstáculos en el acceso a la salud como a la justicia para garantizar este derecho fundamental. La falta de acceso a la salud, como lo revela el informe, está directamente relacionada con un aumento desproporcionado en el gasto de los hogares en salud. Mientras que en 2019, la salud representaba el 15% del gasto familiar, para 2024 esta cifra ha escalado a un promedio nacional del 17,2%, llegando incluso hasta el 30% en algunos departamentos. Esta situación obliga a las personas a recurrir a sus propios recursos para costear tratamientos o a desplazarse a otras regiones en busca de atención médica, lo que agrava la precaria situación económica de muchos colombianos. La creciente demanda de tutelas y el aumento del gasto en salud reflejan una crisis estructural que exige una respuesta urgente. \El informe de la Defensoría del Pueblo también arroja luz sobre las consecuencias de esta crisis en el sistema de salud. El 40% de la población colombiana reportó no haber accedido o haber tenido acceso parcial a los servicios de salud en 2024. Los datos de la Judicatura indican que, de las casi 380.000 tutelas presentadas por violaciones al derecho a la salud el año pasado, los jueces concedieron 297.150, casi ocho de cada diez. Las polémicas intervenciones administrativas decretadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro han disparado las peticiones de amparo. La situación más crítica se observa en Nueva EPS, considerada un laboratorio para el modelo de salud del gobierno. A febrero de este año, la entidad acumulaba 120.000 tutelas de usuarios que reclamaban medicamentos, procedimientos y cirugías, muchas de ellas vitales. La Defensoría denunció que, en muchos casos, los correos electrónicos que notificaban estas demandas ni siquiera eran abiertos por los funcionarios de Nueva EPS. Un ejemplo trágico de esta situación fue el fallecimiento de Isaías David Rojas, un bebé de 50 días, cuya familia se vio obligada a bloquear una vía para lograr el traslado a una clínica, una orden que llegó demasiado tarde. \Aunque Colombia destina el 8,1% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la salud, con un presupuesto aprobado de 78,1 billones de pesos para este año, y a pesar de que la cobertura ha alcanzado el 99%, las cifras siguen estando muy por debajo de las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual Colombia pertenece. Por ejemplo, mientras que en Colombia hay 2,5 médicos por cada mil habitantes, el promedio de la OCDE es de 3,9. Las diferencias son aún mayores en cuanto a enfermeros y médicos especialistas. Además, el país cuenta con una cantidad significativamente menor de farmacéuticos y camas hospitalarias por habitante en comparación con el promedio de la OCDE. El país destina 1,6 millones de pesos a la atención de cada afiliado (Unidad de Pago por Capitación, UPC). Sin embargo, expertos consideran que este monto es insuficiente. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfrenta investigaciones disciplinarias por no cumplir con la orden de la Corte Constitucional de ajustar técnicamente este valor. El informe más reciente de Así Vamos en Salud, basado en los catálogos financieros de la Superintendencia Nacional de Salud, revela señales de deterioro estructural en el sistema de aseguramiento de la salud en Colombia, poniendo en entredicho su sostenibilidad financiera al cierre de 2025





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