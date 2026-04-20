Crisis en el sistema de salud colombiano: el 2025 registra el mayor retroceso en la percepción ciudadana

El Dane revela un deterioro sin precedentes en la percepción de calidad del servicio de salud en Colombia durante 2025, afectando principalmente a zonas rurales.

El año 2025 ha marcado un punto de inflexión crítico para el sistema de salud en Colombia , evidenciando una fractura profunda en la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios prestados por las Entidades Promotoras de Salud ( EPS ). Según la más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( Dane ), el país alcanzó una población de 53,3 millones de habitantes, superando los 52,8 millones registrados en 2024.

Sin embargo, este crecimiento poblacional no ha ido acompañado de una mejora en los indicadores de bienestar, sino todo lo contrario: los ciudadanos manifiestan un descontento sin precedentes respecto a la atención médica recibida, lo que ha derivado en el mayor deterioro registrado en los últimos años. Al analizar las cifras históricas, el panorama resulta preocupante. Si bien en el año 2023 la percepción de una calidad buena o muy buena se mantenía en niveles relativamente aceptables, los datos de 2025 revelan una caída significativa. La encuesta muestra que, aunque un 81,9% de los afiliados todavía califica el servicio como positivo, este porcentaje representa un retroceso constante comparado con años anteriores donde se rozó el 89%. La crisis se hace particularmente visible en los centros poblados y las zonas rurales dispersas, donde la opinión favorable ha sufrido una contracción de cinco puntos porcentuales. Esta brecha entre el sector urbano y el rural acentúa las desigualdades en el acceso a medicamentos, citas con especialistas y procedimientos quirúrgicos, elementos que hoy se perciben más lejanos y burocráticos para la población general. Las causas de este desmejoramiento son multifactoriales, incluyendo la saturación de los centros hospitalarios, la demora en las autorizaciones y la incertidumbre financiera que rodea al sector salud en el presente año. Expertos señalan que el deterioro en la calidad de vida no solo es un tema de infraestructura, sino de confianza en el sistema. La fragmentación del servicio y las dificultades para garantizar una atención integral han llevado a los ciudadanos a una postura de escepticismo. Mientras el país enfrenta estos retos internos, el entorno macroeconómico también genera presión. En un contexto global de volatilidad, es imperativo que las autoridades gubernamentales tomen medidas urgentes para revertir esta tendencia negativa, priorizando una reforma que garantice la eficiencia y la equidad, evitando así que el malestar social se traduzca en una crisis de salud pública de dimensiones incontrolables para el cierre de la década





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