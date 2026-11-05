Crisis en Hospital Alma Máter de Antioquia: Deuda de 455 mil millones cierra servicios críticos

El Hospital Alma Máter de Antioquia suspende servicios por una deuda de 455 mil millones de pesos. Nueva EPS y Savia Salud adeudan más de 150 mil millones, generando cierre de camas y UCI.

El Hospital Alma Máter de Antioquia enfrenta una crisis sanitaria irreversible debido a un déficit financiero acumulativo de 455 mil millones de pesos. Esta cifra, que supera la cartera real de la institución, ha obligado a las directivas del centro asistencial en Medellín a suspender servicios asistenciales de alta complejidad. El anuncio oficial llegó apenas horas antes de la medida drástica implementada por el personal para el 5 de noviembre, marcando un punto de quiebre en la operatividad del hospital.

Origen de la deuda: Afectación de aseguradoras clave

La fuente principal del colapso financiero radica en el incumplimiento de pagos por parte de las empresas promotoras de salud. Gonzalo Alberto Vélez López, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana en Antioquia (Asmedas Antioquia), detalló que la cartera morosa con el hospital supera los 150 mil millones de pesos concentrada en solo dos entidades. Esta falta de liquidez ha dejado más del 50% de las cuentas por cobrar en estado de difícil recaudo, paralizando la financiación operativa del centro.

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Dentro de este panorama, Nueva EPS mantiene una deuda cercana a los 50 mil millones de pesos con cuentas que se encuentran en estado de embargo. Por su parte, Savia Salud acumula una cartera antigua superior a los 100 mil millones de pesos que aún permanece en proceso de auditoría administrativa. Juntas, estas dos aseguradoras representan la carga financiera más pesada, con una estimación total que puede superar los 150 mil millones de pesos según los informes sindicales.

Consecuencias operativas y financieras documentadas

A los adeudos principales con aseguradoras vigentes, se suman 90 mil millones de pesos pendientes de liquidación por parte de EPS que ya han cerrado operaciones. Adicionalmente, la entidad registra 44 mil millones en pérdidas documentadas derivadas de la operación de redes públicas en otros municipios durante años anteriores. La situación se agrava porque el no pago de giros corrientes hace que el recaudo mensual de la entidad cubra apenas el 68% de los servicios prestados, generando un vacío financiero constante.

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Esta coyuntura ha deteriorado severamente la capacidad institucional. La falta de recursos ha provocado tres meses de retraso en el pago de salarios al personal y cinco meses de mora en las aportaciones a la seguridad social. Como consecuencia directa, no se han pagado primas ni aportes patronales, lo que ha dejado al talento humano sin cobertura médica y ha imposibilitado la contratación de nuevo personal para cubrir las bajas.

Impacto en la población y cierre de camas

La falta de liquidez ha desencadenado una fuga masiva de profesionales de la salud, con más de 552 renuncias registradas en lo corrido de 2026. Esta merma en el talento humano ha forzado el cierre inmediato de 110 camas de hospitalización, 11 camas de unidad de cuidados intensivos y 5 quirófanos. Estos servicios son vitales, ya que la entidad atiende cerca del 25% de las urgencias e intervenciones de alta complejidad del departamento de Antioquia.

La interrupción de servicios afecta a una red de pacientes que proviene no solo de Medellín, sino también de departamentos vecinos como Chocó, Córdoba y el Eje Cafetero. Ante el riesgo de colapso definitivo, las directivas y la representación sindical han solicitado al Ministerio de Salud la implementación del giro directo de recursos. Esta medida se presenta como la única vía para evitar el cese total de actividades y garantizar la atención de la población más vulnerable de la región.