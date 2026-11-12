Crisis en la JEP: Ordóñez y Salazar chocan por legitimidad y seguridad

El ministro Alejandro Ordóñez y el magistrado Gustavo Salazar sostuvieron un tenso cruce de palabras en la audiencia de la JEP, donde se examinaron las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz.

Un tenso intercambio verbal entre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP), Gustavo Salazar, definió el desarrollo de la audiencia convocada para examinar las garantías de seguridad de quienes suscribieron el Acuerdo de Paz. El incidente se desencadenó cuando el jefe de la cartera política comenzó a cuestionar directamente la legitimidad de la jurisdicción en medio de su exposición sobre los desafíos de seguridad que enfrentan los excombatientes y las medidas adoptadas por el Gobierno para protegerlos.

Interrupción por legitimidad institucional

El punto de quiebre se produjo cuando Ordóñez señaló a los magistrados que el gran desafío que tiene la JEP está relacionado con su legitimidad, argumentando que esta se consigue mediante resultados y transparencia. Antes de que el funcionario pudiera completar su afirmación inicial, el togado Gustavo Salazar lo interrumpió inmediatamente. El magistrado le recordó al titular del Interior que el propósito fundamental de aquella diligencia no era debatir el papel ni la legitimidad de la jurisdicción, sino examinar específicamente las medidas de protección para los firmantes del acuerdo.

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Salazar le manifestó con firmeza que solicitaba que, con la venia de los colegas magistrados, Ordóñez se limitara al tema de protección. Esta observación provocó una reacción inmediata del ministro, quien pidió que se le permitiera concluir su intervención y reclamó respeto mientras exponía sus argumentos ante los magistrados. La tensión reveló una fractura profunda en la comunicación entre el ejecutivo y el órgano jurisdiccional encargado de la implementación de la justicia transicional.

Balance de la UNP y cifras de protección

Más allá del desencuentro retórico, Ordóñez procedió a presentar un balance detallado de las acciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad adscrita al Ministerio del Interior, para garantizar la seguridad de los excombatientes. De acuerdo con las cifras entregadas por el funcionario, hasta septiembre se habían implementado 699 esquemas de protección individuales y colectivos a través de la subdirección especializada. Estas cifras constituyen el registro cuantitativo más reciente sobre el estado actual de los resguardos estatales para los antiguos insurgentes y otras partes del conflicto.

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El ministro también advirtió sobre la necesidad de acabar con lo que denominó la "feria de los esquemas de seguridad", sugiriendo que los mecanismos actuales podrían ser ineficientes o manipulados. Esta declaración buscaba justificar las medidas estrictas que el Gobierno ha impuesto recientemente para regular el acceso a los recursos de protección, lo cual ha generado fricción con las organizaciones de excombatientes que exigen garantías ampliadas.

Contexto regional y desafíos de seguridad

El cruce de intervenciones se enmarca en un contexto de seguridad regional complejo que afecta directamente la aplicación del Acuerdo de Paz. Recientemente, se ha noticiado que Venezuela ha desplegado a militares en la frontera con Colombia tras el secuestro de la subteniente María Pantoja en Arauca. Este evento refuerza las preocupaciones del ministerio sobre la permeabilidad de las fronteras y la presencia de grupos armados ilegales que operan en zonas estratégicas para la implementación de la justicia transicional.

Adicionalmente, el gobierno colombiano ha buscado, con apoyo de Estados Unidos, dar con el paradero de la subteniente y la primera dama de Uribia secuestradas. Estos sucesos highlightan la vulnerabilidad de las instituciones estatales y civiles en el territorio, lo que añade capas de urgencia a la discusión sobre la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz. La capacidad de la UNP para responder a estas amenazas en tiempo real es ahora un elemento central de la evaluación que realiza la JEP sobre la viabilidad del proceso de paz.

Próximos pasos y exigencias judiciales

La audiencia continúa su curso bajo la supervisión estricta de los magistrados, quienes han enfatizado la importancia de mantener el foco en los aspectos técnicos de la protección. Se espera que las próximas sesiones incluyan testimonios detallados de los beneficiarios de los esquemas de la UNP y evaluadores independientes que verificarán la efectividad de los 699 esquemas mencionados. Cualquier discrepancia entre la narrativa política del gobierno y la realidad en el terreno podría tener consecuencias legales significativas para la implementación del Acuerdo de Paz.