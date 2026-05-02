Crisis en la Nueva EPS: Millones de Afiliados en Riesgo por Deudas y Falta de Atención

La Nueva EPS, la EPS más grande de Colombia, enfrenta una grave crisis financiera que ha provocado un aumento en las quejas, la negación de tratamientos y la posible liquidación de la entidad, poniendo en riesgo la salud de más de 11 millones de afiliados.

La Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia con más de 11 millones de afiliados a nivel nacional, se encuentra sumida en una profunda crisis financiera y operativa que amenaza la salud y el bienestar de millones de colombianos.

Durante los últimos años, las deudas de la EPS han experimentado un crecimiento exponencial, lo que ha derivado en una situación crítica que se manifiesta en el incremento alarmante de quejas y acciones de tutela presentadas por los usuarios. En el año 2025, estas quejas y tutelas se dispararon en más de un 100%, evidenciando la creciente insatisfacción y preocupación de los afiliados ante la negación de tratamientos médicos esenciales y las prolongadas demoras en la programación de citas.

Esta problemática no se limita a la dificultad de acceso a la atención médica, sino que también se refleja en un preocupante aumento de la mortalidad en regiones como el Valle del Cauca, particularmente entre pacientes con enfermedades crónicas. La situación es tan grave que cientos de miles de usuarios han optado por abandonar la Nueva EPS en busca de una mejor atención en otras entidades.

A pesar de la intervención estatal destinada a estabilizar la EPS, la situación financiera ha continuado deteriorándose, profundizando las pérdidas y colocando a la Nueva EPS al borde de la liquidación. Esta posibilidad representa un riesgo inminente para la atención médica de millones de colombianos que dependen de esta entidad para acceder a los servicios de salud.

En un intento por mitigar los efectos de la crisis, la Nueva EPS ha anunciado cambios en la gestión farmacéutica, implementando un nuevo gestor a partir del mes de mayo. Esta medida implica la habilitación de nuevos puntos de recepción de medicamentos, buscando así facilitar el acceso de los afiliados a los fármacos que necesitan.

Sin embargo, esta solución se percibe como paliativa ante la magnitud de los problemas estructurales que aquejan a la EPS. La elección del nuevo gestor farmacéutico, Drogas La Rebaja, ha generado controversia debido a su pasado vinculado al Cartel de Cali, lo que ha suscitado interrogantes sobre la transparencia y la idoneidad de la selección.

Los usuarios deberán ahora reclamar sus medicamentos en puntos específicos ubicados en Girardot y Soacha, cumpliendo con requisitos como la presentación de una orden médica con fecha reciente o la confirmación de la autorización a través de un mensaje de texto. En caso de no contar con esta confirmación, los afiliados deberán contactar a la EPS a través de los canales de atención al cliente para gestionar la autorización correspondiente.

La crisis de la Nueva EPS no solo es un problema financiero y operativo, sino también un reflejo de las deficiencias y desafíos que enfrenta el sistema de salud colombiano en su conjunto. La falta de recursos, la mala gestión, la corrupción y la desigualdad en el acceso a la atención médica son factores que contribuyen a la fragilidad del sistema y ponen en riesgo la salud de la población.

La situación de la Nueva EPS ha generado un debate nacional sobre la necesidad de reformar el sistema de salud, garantizando la sostenibilidad financiera, la eficiencia en la gestión y la equidad en el acceso a los servicios. Mientras tanto, los usuarios de la Nueva EPS se enfrentan a la incertidumbre y la angustia de no saber si podrán recibir la atención médica que necesitan.

Organizaciones de madres de niños con discapacidad han alzado su voz para exigir un trato digno en el sistema de salud de la Policía, denunciando la falta de sensibilidad y la burocracia que dificultan el acceso a los servicios. Casos como el de la muerte en un rodaje en Bogotá, donde se debate si se trató de legítima defensa u homicidio, también ponen de manifiesto las fallas en la investigación y la justicia.

En el contexto de las elecciones de 2026, la crisis de la Nueva EPS se ha convertido en un tema central en la agenda política, con candidatos que proponen diferentes soluciones para abordar los problemas del sistema de salud. La respuesta de Medicina Legal al presidente Petro sobre la demora en la entrega de la necropsia de Kevin Acosta también ha generado controversia, alimentando las sospechas de injerencia política en la investigación





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