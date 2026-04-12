Crisis en la Terminal de Bucaramanga: Bloqueos Viales Impactan el Transporte y Afectan a Viajeros

La Terminal de Transportes de Bucaramanga enfrenta una crisis sin precedentes debido a los bloqueos en las vías, afectando a los viajeros y generando pérdidas económicas significativas para transportistas. El incremento en los precios de los pasajes y la escasez de transporte complican aún más la situación.

En las salas de espera de la Terminal de Transportes de Bucaramanga, la situación es desoladora. Solo permanecen aquellos que, por necesidad o obligación, deben emprender viaje hacia los diversos municipios, enfrentándose a un panorama incierto, marcado por el incremento en el precio de los pasajes y la escasez de opciones de transporte. Alejandra Restrepo González, una de las afectadas, relata su experiencia: debía llegar a Cimitarra para trabajar, pero la ruta se le ha negado.

“Estamos aquí, esperando y esperando a que abran el paso, soportando el hambre. Los pasajes han subido considerablemente, y la cantidad de personas viajando es mínima, por lo que no es viable que un bus parta con tan solo una o dos personas. No recibimos soluciones y, sin embargo, debemos cumplir con nuestras obligaciones. No somos responsables de esta situación, pero sí sufrimos las consecuencias, ya que la vía permanece cerrada”, explica con frustración. El ambiente se vuelve aún más complicado para destinos como Cimitarra, donde los bloqueos intermitentes en el sector de Patio Bonito, en la Ruta del Carare, impiden una operación normal del transporte, exacerbando la angustia de los viajeros.\A esta problemática se suma el testimonio de María Londoño, quien se vio obligada a viajar por motivos de salud. “Vine por una cita médica, y tuve que salir el día anterior para poder llegar, un viaje que se extendió por 18 horas. Uno viaja por necesidad. Solo les pido a quienes están en paro que permitan el paso. El precio del pasaje se elevó hasta los 50.000 pesos, y solo despachan uno o dos buses al día”, declara. La mujer también asegura que, tras su cita, no ha podido regresar a su hogar, y que sus gastos cotidianos se incrementan día a día, agravando su situación económica y emocional. La resonancia de la crisis también se percibe en los transportadores. Más de 600 taxistas que operan desde la terminal reportan pérdidas significativas debido a la drástica disminución en la afluencia de usuarios. William Cortés, un taxista, manifiesta su preocupación: “La gente tiene miedo de venir. Solo llegan aquellos que no tienen otro lugar donde estar. Muchos vienen por citas médicas, y sería fundamental que permitieran el paso de los buses. La situación es caótica; todos salimos perdiendo”.\En medio de los persistentes bloqueos en las principales vías del departamento, la terminal de transportes continúa operando a una capacidad mínima, con viajeros atrapados entre la necesidad de movilizarse y la falta de garantías para hacerlo. Jaime Pérez, gerente de la Terminal de Transportes de Bucaramanga, describe la situación como crítica y sin precedentes. “El panorama es desalentador: normalmente movilizamos más de 600 vehículos en temporada baja, pero actualmente solo han salido 10. Las empresas de transporte se encuentran en una situación caótica y la operación de la terminal se ha visto totalmente reducida”, afirma Pérez. La situación actual evidencia la fragilidad del sistema de transporte y el impacto directo en la vida de los ciudadanos, quienes se ven obligados a sortear múltiples obstáculos para cumplir con sus obligaciones y necesidades diarias. La incertidumbre persiste, y la esperanza de una pronta solución se desvanece ante la prolongación de los bloqueos y la falta de alternativas





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