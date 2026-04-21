Crisis en la UIS tras grave ataque con químicos a estudiante de Química

Un estudiante de la Universidad Industrial de Santander se encuentra en cuidados intensivos tras sufrir un ataque con sustancias químicas dentro de un baño en el campus. Docentes y alumnos exigen medidas de seguridad urgentes.

La comunidad académica de la Universidad Industrial de Santander ( UIS ), ubicada en la ciudad de Bucaramanga , se encuentra sumida en una profunda consternación tras el violento ataque perpetrado contra un estudiante de la Escuela de Química. El lamentable suceso tuvo lugar el pasado 15 de abril dentro de las instalaciones del edificio Camilo Torres, un espacio emblemático del campus universitario.

Según la información recopilada, el joven se hallaba dentro de un cubículo en el baño del segundo piso cuando un artefacto cargado con sustancias químicas reactivas fue arrojado al interior, provocando una reacción inmediata. Las condiciones del recinto, caracterizado por ser un espacio cerrado, carente de ventilación eficiente y con una salida compleja, impidieron que el estudiante pudiera ponerse a salvo, lo que resultó en una exposición crítica a vapores y compuestos altamente tóxicos que comprometieron gravemente su sistema respiratorio y su integridad física. La respuesta inicial ante la emergencia fue gestionada por docentes y personal administrativo de la Escuela de Química, quienes aplicaron maniobras de primeros auxilios antes de trasladar al afectado a la unidad de Bienestar Universitario. Debido a la complejidad de las lesiones sufridas, fue necesario su traslado urgente a una unidad de cuidados intensivos en un centro hospitalario especializado, donde su pronóstico permanece bajo reserva. Este episodio ha generado una ola de indignación entre el profesorado, que a través de un comunicado oficial expresó su rechazo categórico a cualquier forma de violencia dentro del recinto universitario. Los catedráticos subrayaron que la seguridad no debe ser vista como un ideal abstracto, sino como una obligación legal ineludible que exige políticas, recursos y protocolos operativos transparentes. En su pronunciamiento, instaron a la administración central a dejar de lado la reactividad ante los hechos y enfocarse en la prevención real para garantizar que las aulas y pasillos sean espacios seguros para quienes los habitan. Por su parte, los representantes estudiantiles de pregrado y posgrado han levantado su voz para exigir respuestas contundentes ante la opacidad que rodea el incidente. En un pliego de peticiones presentado a la rectoría, demandan la creación inmediata de un protocolo específico para emergencias químicas, el refuerzo de los sistemas de vigilancia interna y el inicio de una investigación judicial exhaustiva en coordinación con las autoridades competentes. La comunidad exige que se identifique a los responsables de este acto criminal, pues el uso de sustancias químicas como arma representa un nivel de peligrosidad extremo que ha vulnerado la paz del campus. Mientras el proceso investigativo avanza y se intenta determinar el origen del artefacto, la familia del joven cuenta con el apoyo de la comunidad universitaria, que se mantiene a la espera de noticias positivas sobre su estado de salud, clamando además por justicia y medidas estructurales que impidan la repetición de hechos tan lamentables





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